Tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên thúc đẩy mô hình liên kết "ba nhà", tạo động lực đổi mới sáng tạo

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hợp tác năm 2026 của tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tăng cường hội nhập quốc tế.

Dự hội thảo có đồng chí Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; cùng 600 đại biểu đại diện các trường đại học, cao đẳng, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đại học Thái Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và tiến bộ khoa học, công nghệ cho các địa phương nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chào mừng hội thảo.

Để nâng cao hiệu quả liên kết “3 nhà”, đồng chí Dương Quốc Huy đề nghị hội thảo tập trung trao đổi 3 vấn đề: Hoàn thiện cơ chế hợp tác, bảo đảm các bên cùng tham gia, chia sẻ nguồn lực và trách nhiệm; xây dựng giải pháp phát triển năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện của địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới; tháo gỡ khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả khoa học, công nghệ.

Tỉnh Lào Cai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư và hạ tầng để các hoạt động hợp tác được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, liên kết "ba nhà" cần được triển khai thực chất, với vai trò rõ ràng: Nhà nước kiến tạo thể chế, đặt hàng và chia sẻ rủi ro; nhà trường chuyển hóa tri thức thành nguồn nhân lực, công nghệ và giải pháp; doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, đồng đầu tư và tham gia đánh giá chất lượng đào tạo, nghiên cứu.

Hiệu quả liên kết cần được đo bằng sản phẩm, việc làm và giá trị gia tăng, thay vì số lượng văn bản hợp tác được ký kết.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, hội thảo đánh dấu những bước tiến mới trong hợp tác tại Lào Cai, trong đó có việc ra mắt Trung tâm Đào tạo, Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đại học Thái Nguyên cũng thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp thông qua đồng thiết kế chương trình đào tạo, đặt hàng nghiên cứu, tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại học Thái Nguyên trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều thế hệ cán bộ người dân tộc thiểu số được đào tạo tại Đại học Thái Nguyên đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao mô hình các trung tâm của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, coi đây là cách tiếp cận “đại học đi về phía địa phương”, chủ động đưa tri thức và dịch vụ đến nơi người dân cần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ theo dõi, tổng kết để nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình tại các tỉnh miền núi, biên giới.

Để hội thảo tạo ra kết quả cụ thể, Thứ trưởng đề nghị tập trung xây dựng khuyến nghị chính sách về cơ chế liên kết đặc thù cho vùng miền núi, biên giới; rà soát nhu cầu nhân lực và nhiệm vụ đặt hàng của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hợp tác và tổ chức nhân rộng mô hình ra toàn quốc; các văn bản hợp tác cần gắn với kế hoạch hành động, đầu mối thực hiện và lộ trình cụ thể.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều vấn đề thiết thực.

PGS.TS. Lâm Quang Vinh - Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng chuyển từ nghiên cứu thiên về số lượng công bố sang chú trọng chất lượng, khả năng ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

PGS.TS. Lâm Quang Vinh phát biểu tham luận tại hội thảo.

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đại diện Đại học Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình hợp tác "ba nhà" tại trường, từ tổ chức nguồn lực, xây dựng cơ chế phối hợp đến phát huy vai trò của từng chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa tham luận tại hội thảo.

Tại sự kiện này, Đại học Thái Nguyên công bố các quyết định thành lập 2 trung tâm tại tỉnh Lào Cai, gồm: Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Việc hình thành hai trung tâm không chỉ bổ sung các thiết chế hoạt động của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, mà còn thể hiện định hướng chuyển từ hợp tác đào tạo đơn thuần sang hợp tác đa lĩnh vực, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Lào Cai.

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên trao Quyết định Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng sự kiện ra mắt hai trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng tặng hoa chúc mừng sự kiện ra mắt hai trung tâm.

Cũng tại hội thảo, Đại học Thái Nguyên đã ký kết hợp tác với 12 doanh nghiệp, đối tác, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các nội dung ký kết hướng tới gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thực tập, kết nối tuyển dụng và tìm kiếm việc làm; đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển du lịch bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu định hướng triển khai hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với Đại học Thái Nguyên và các doanh nghiệp, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp phải được triển khai thực chất, xuất phát từ nhu cầu phát triển của địa phương và doanh nghiệp; các bên cùng tham gia tổ chức thực hiện, chia sẻ nguồn lực, trách nhiệm, hướng tới những kết quả cụ thể trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng giá trị sản phẩm và năng suất lao động.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại học Thái Nguyên và các đối tác tập trung hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của Lào Cai như nông, lâm nghiệp và dược liệu; công nghiệp gắn với tăng trưởng xanh; kinh tế cửa khẩu, logistics hiện đại; du lịch, văn hóa và kinh tế di sản. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, quản lý môi trường, chuỗi cung ứng, cửa khẩu thông minh và du lịch thông minh.

Để cụ thể hóa các định hướng trên, Lào Cai xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Vận hành hiệu quả hai trung tâm đào tạo, nghiên cứu tại Lào Cai; gắn đào tạo nguồn nhân lực với nhu cầu của các ngành kinh tế và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; xây dựng công cụ đánh giá tác động của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mở rộng hợp tác với chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư quốc tế; đồng thời thiết lập cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục, bố trí nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, dự án nghiên cứu và đầu tư.

Đồng chí đồng chí Giàng Quốc Hưng khẳng định, tỉnh Lào Cai đồng hành bằng những hành động cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Thái Nguyên, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, góp phần đưa tri thức và công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Trong khuôn khổ của hội thảo, chiều 16/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra 2 phiên thảo luận chuyên đề về “Liên kết ba nhà trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số“ và “Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Hội thảo đã mở ra một không gian đối thoại cởi mở, nơi những góc nhìn, kinh nghiệm và sáng kiến được chia sẻ; nơi Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp cùng tìm thấy những điểm gặp gỡ trong mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những kết nối tại hội thảo này, sẽ có thêm nhiều sáng kiến được hiện thực hóa, nhiều cơ hội hợp tác được mở ra, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Đại học Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai và khu vực.