Tỉnh Lào Cai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự, chỉ đạo buổi lễ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà trao quà tặng đại diện đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trước buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Quân khu 2; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Lào Cai; chỉ huy một số cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện thân nhân các liệt sĩ, người dân trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà thực hiện các nghi thức thỉnh trống, dâng hương tại buổi lễ.

Trong giây phút thiêng liêng, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai đọc lời điếu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Lào Cai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xúc động khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử, cùng với hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, có biết bao người con ưu tú của tỉnh Lào Cai đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng. Trong đó, có hàng nghìn chiến sĩ, đồng bào của tỉnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên các chiến trường, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Lê Quang Minh cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lào Cai xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, bổn phận và tình cảm sâu sắc, là mệnh lệnh từ trái tim. Tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân, triển khai đồng bộ công tác rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân khu 2, tỉnh Lào Cai và Bộ CHQS tỉnh Lào Cai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Những ngày, tháng qua, các lực lượng đã không quản ngày đêm, không ngại khó khăn, gian khổ với trách nhiệm và lương tâm cao nhất, tích cực, tỉ mỉ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập với quan điểm mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải, chờ mong kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đọc lời điếu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ lên xe quân sự, đưa đến nghĩa trang tổ chức an táng.

Các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ thận trọng đưa lên xe.

Đoàn xe quân sự chở hài cốt liệt sĩ đến địa điểm tổ chức an táng.

Với tinh thần ấy, từ khi phát động chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính; đã hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy được 820 mẫu sinh phẩm; đồng thời thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại buổi lễ hôm nay, trong số 71 liệt sĩ, có 16 hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN, 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng bày tỏ, đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên các anh vẫn sẽ được tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện với ý chí và quyết tâm, trách nhiệm cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ đưa hài cốt liệt sĩ đến các khu mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu thả hoa xuống các phần mộ, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường.

Sau lễ viếng, truy điệu, 45 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng và yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường, 26 hài cốt liệt sĩ được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, bên đồng chí, đồng đội, trong sự chăm sóc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.