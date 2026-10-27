Tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội Thể thao quy mô lớn năm 2026

Với thông điệp “Hội tụ sức mạnh - Kết nối cộng đồng - Khát vọng vươn cao”, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 28 - 31/10/2026 tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Đây là kỳ đại hội thể thao đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất, được kỳ vọng trở thành ngày hội lớn của người dân các dân tộc nơi đây.

Trong năm 2026, tỉnh Lào Cai cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao.

Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể dục thể thao tỉnh Lào Cai sau hợp nhất; đồng thời là ngày hội đoàn kết, giao lưu, biểu dương sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lào Cai.

Đại hội được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức thi đấu 18 môn thể thao, với 165 bộ huy chương, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn I đã hoàn thành 12 môn thi đấu (Bóng đá nam, Cờ tướng, Karate, Vovinam, Bơi, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Việt dã, Futsal, Cờ vua, Taekwondo), thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia. Giai đoạn II diễn ra từ ngày 28 - 31/10/2026, với 6 môn gồm: Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền da, Đá cầu và Pickleball.

Lễ khai mạc được tổ chức vào 20h ngày 28/20/2026 Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai với trên 2.800 người tham gia và dự khán, với các nghi thức trang trọng: Diễu hành biểu dương lực lượng; rước đuốc, thắp lửa truyền thống; tuyên bố khai mạc; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài và chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là sự kết hợp giữa nghi thức thể thao truyền thống với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, thể hiện tinh thần “Hội tụ sức mạnh - Kết nối cộng đồng - Khát vọng vươn cao”, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.

Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I tổ chức vào 14h40 ngày 31/10/2026 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 không chỉ là ngày hội tranh tài mà còn là dịp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy phong trào rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống lành mạnh, phát triển con người Lào Cai toàn diện.

Thể thao quần chúng là nền tảng, thể thao thành tích cao là động lực, sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đây chính là định hướng xuyên suốt để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.

Thông qua Đại hội, tỉnh Lào Cai mong muốn lan tỏa hình ảnh một vùng đất năng động, giàu bản sắc, đoàn kết và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.