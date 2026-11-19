Đợt cao điểm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; chủ động phát hiện sớm người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, giáo dục, điều trị kịp thời. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng sử dụng ma túy trong cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, làm cơ sở xây dựng giải pháp đấu tranh hiệu quả, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công an các địa phương đang tích cực test ma túy cho cán bộ, công chức.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai với tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh đã test ma túy đột xuất cho gần 114.000 lượt trường hợp. Qua công tác xét nghiệm, phát hiện 1.150 đối tượng dương tính với ma túy (chiếm 1,01%).

Đặc biệt đã rà soát, thống kê, lập danh sách và tổ chức xét nghiệm ma túy tự nguyện cho 56.979/179.291 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lái xe, công nhân trên địa bàn toàn tỉnh và chưa phát hiện trường hợp dương tính với ma túy.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu xét nghiệm ma túy cho 100% cán bộ, công chức.

Đến nay toàn tỉnh đã có gần 50% số xã, phường tiến hành xét nghiệm ma túy cho cán bộ công chức. Tỉnh cũng phấn đấu xét nghiệm ma túy cho 100% cán bộ, công nhân viên chức, phấn đấu 100% đối tượng thuộc diện áp dụng ký cam kết không phạm tội, không sử dụng ma túy, không tiếp tay cho tệ nạn ma túy và chấp hành nghiêm việc xét nghiệm nhanh đột xuất.

Tổ chức xét nghiệm ma túy đối với đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn toàn tỉnh không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý cán bộ, mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ liên quan đến tệ nạn ma túy. Đây cũng là hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai trong thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030.