Tỉnh Lào Cai gặp mặt nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Khẳng định vai trò, vị thế của đội ngũ cán bộ nữ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ và phụ nữ các dân tộc trong tỉnh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của phụ nữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, trí tuệ và bản lĩnh; vừa tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vừa vun đắp gia đình bằng tình yêu thương, sự nhân hậu và đức hy sinh. Qua mỗi thời kỳ, những phẩm chất tốt đẹp ấy tiếp tục được bồi đắp, tỏa sáng, góp phần tạo nên sức mạnh của dân tộc.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đối với Lào Cai, mỗi bước phát triển của tỉnh đều có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ các dân tộc, từ vùng cao, biên giới đến các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đó là sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ; tâm huyết của các nữ nhà giáo, thầy thuốc; tinh thần sáng tạo của nữ doanh nhân, công nhân, người lao động; cùng những đóng góp bền bỉ của phụ nữ trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình và gắn kết cộng đồng.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ thực tiễn công tác và cuộc sống, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, khẳng định năng lực, uy tín, bản lĩnh trên các cương vị lãnh đạo, quản lý. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị không chỉ thể hiện sự tin tưởng của tổ chức, mà còn là minh chứng cho quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt khó và vươn lên của mỗi cá nhân.

Đồng chí bày tỏ tự hào khi Lào Cai có những cán bộ nữ trưởng thành từ thực tiễn địa phương, đảm nhiệm các trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước và tỉnh. Trong đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, là một trong những cán bộ nữ tiêu biểu, có quá trình công tác gắn bó với địa phương trước khi đảm nhiệm trọng trách ở Trung ương.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ở từng lĩnh vực, địa bàn công tác, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý đang phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đặc biệt, tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, nữ cán bộ cơ sở đã nỗ lực khắc phục trở ngại, gắn bó với Nhân dân, từng bước khẳng định vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đằng sau những kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của mỗi nữ cán bộ trong cân bằng trách nhiệm công tác và gia đình. Nhiều người công tác xa nhà, phải thu xếp việc chăm sóc cha mẹ, con cái để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những đóng góp ấy, dù ở vị trí lãnh đạo hay trong công việc chuyên môn, đều đáng trân trọng, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Lào Cai bản lĩnh, tận tâm, giàu nghị lực.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ nói riêng, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh nói chung đối với sự phát triển của Lào Cai.

Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khát vọng cống hiến

Đề cập yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Lào Cai đang đứng trước nhiều cơ hội để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp, cải thiện thu nhập và khẳng định năng lực. Cùng với sự phát triển của tỉnh, cần tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ hiện thực hóa những dự định, khát vọng chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đối với đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, đồng chí đề nghị quan tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.

Trước hết, mỗi nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tự tin đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, sẵn sàng nhận trách nhiệm trước những việc mới, việc khó.

Cùng với bản lĩnh, quyết đoán trong xử lý công việc, cần phát huy khả năng lắng nghe, thuyết phục, sự tinh tế trong ứng xử và tinh thần phối hợp để tạo đồng thuận, huy động sức mạnh tập thể, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Theo đồng chí, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ lãnh đạo nữ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn phải chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy tốt hơn năng lực cá nhân, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Cần quan tâm, tạo thêm cơ hội để phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được học tập, tiếp cận việc làm và cải thiện sinh kế. Đây là những nhóm còn gặp nhiều trở ngại về điều kiện phát triển, do đó cần có các giải pháp phù hợp để khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực và giúp phụ nữ chủ động hơn trong đời sống kinh tế, xã hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho các nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cần gắn với nâng cao đời sống người dân. Cần khuyến khích phụ nữ gìn giữ nghề truyền thống, phát huy tri thức dân gian, đưa nét đẹp văn hóa các dân tộc vào sản phẩm, dịch vụ du lịch; kết hợp giá trị truyền thống với công nghệ và phương thức tiếp cận thị trường hiện đại. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập, bảo đảm những người trực tiếp gìn giữ và trao truyền văn hóa được hưởng lợi xứng đáng.

Cùng với phát triển kinh tế, cần phát huy tiếng nói và uy tín của đội ngũ cán bộ nữ trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái; vận động thay đổi những tập quán cản trở sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng môi trường sống tôn trọng, bình đẳng và tạo điều kiện để mỗi người phát huy khả năng.

Cùng với đó, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và dìu dắt đội ngũ cán bộ nữ trẻ, tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa trong hệ thống chính trị. Đồng chí mong muốn các nữ lãnh đạo, quản lý phát huy kinh nghiệm thực tiễn, chủ động chia sẻ kiến thức, hỗ trợ cán bộ trẻ đảm nhận nhiệm vụ mới, tích lũy năng lực qua thực tiễn công tác.

Trong đó, cần quan tâm hơn đến cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, những cán bộ có năng lực, tâm huyết nhưng chưa có nhiều điều kiện để thể hiện, khẳng định bản thân. Việc tạo cơ hội rèn luyện, giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ trên cơ sở năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ góp phần hình thành đội ngũ nữ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, đủ khả năng đảm nhận những trọng trách lớn hơn trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

Thay mặt nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đội ngũ cán bộ nữ.

Đồng chí khẳng định, buổi gặp mặt là nguồn động viên tinh thần có ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của nữ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng để mỗi người tiếp tục phấn đấu, trưởng thành.

Phát huy truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Lào Cai ngày càng khẳng định vai trò trên nhiều lĩnh vực, từ lao động, sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế đến xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; từ gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển cộng đồng.

Đồng chí Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Đinh Minh Hà cho biết, hiện nay, nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 12 đồng chí, chiếm 17,9%; ở cấp xã có 717 đồng chí, chiếm 23,7%. Những con số này cho thấy sự tham gia ngày càng tích cực của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững.

Từ thực tiễn công tác, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý mong muốn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ phù hợp với năng lực, sở trường; tạo thêm cơ hội để nữ cán bộ được rèn luyện, thử thách, phát huy khả năng và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Về phía mình, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và nêu gương; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, khả năng thích ứng trước yêu cầu mới; tận tụy thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Buổi gặp mặt là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, đồng thời khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với công tác cán bộ nữ. Qua đó, tiếp thêm động lực để phụ nữ Lào Cai phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc.