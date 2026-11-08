Tỉnh Lào Cai đề xuất 3 định hướng thúc đẩy hợp tác lưu vực sông Hồng

Đại biểu các địa phương lưu vực sông Hồng của Việt Nam và Trung Quốc tham dự Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Vương Gia Linh, Châu trưởng Chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà; đại diện Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Vân Nam; Tổng Hội Thương gia Trung Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo nhiều thành phố, châu tự trị của tỉnh Vân Nam như: Côn Minh, Khúc Tĩnh, Ngọc Khê, Bảo Sơn, Chiêu Thông, Phổ Nhĩ, Lâm Thương, Sở Hùng, Văn Sơn, Đại Lý, Đức Hoành, Nộ Giang, Hồng Hà.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng tham gia hội nghị có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên và Điện Biên.

Hội nghị Đối thoại hợp tác các địa phương Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng là cơ hội để hai bên cùng xây dựng không gian liên kết kinh tế lưu vực sông Hồng thông suốt, hiệu quả.

Theo đánh giá tại Hội nghị, việc hợp tác lưu vực sông Hồng có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Thời gian qua, hai bên đã tích cực kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, gắn sản xuất với thị trường; tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đề xuất ba định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác lưu vực sông Hồng gồm: Ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, hiện đại hóa cửa khẩu, thúc đẩy thông quan thông minh; hình thành các chuỗi giá trị liên kết trong nông nghiệp, logistics và du lịch, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường hai nước; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển dài hạn. Đồng thời, đề nghị các địa phương sớm cụ thể hóa nội dung hợp tác bằng chương trình, dự án có đầu mối, lộ trình và kết quả rõ ràng.

Đồng chí Vương Gia Linh, Châu trưởng Chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về tình hình hợp tác giữa các địa phương trong lưu vực sông Hồng, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hội nghị Đối thoại hợp tác các địa phương Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng là dịp để các địa phương Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác. Qua đó, từng bước xây dựng không gian liên kết kinh tế lưu vực sông Hồng thông suốt, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.