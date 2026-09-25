Tỉnh Lâm Đồng: Trang bị kỹ năng an toàn không gian mạng cho học sinh, sinh viên

Đây là hoạt động hướng đến hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên những em đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026.

Tại khu vực Đắk Nông, chương trình tổ chức tại Trường THPT Dân tộc Nội trú N’ Trang Lơng, với 10 suất học bổng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026. Ngoài ra, 40 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt học lực khá trở lên trong năm học 2025 - 2026 cũng được trao tặng.

Tại khu vực Bình Thuận, chương trình được tổ chức tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Bên cạnh 10 suất học bổng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chương trình đã trao 73 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt học lực khá trở lên trong năm học 2025 - 2026, với tổng kinh phí 56,5 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy. Ảnh: PV

Đối với sinh viên, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”, trao học bổng cho 245 sinh viên tại khu vực Bình Thuận, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Chương trình được tổ chức tại Trường Đại học Phan Thiết, kết hợp tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa lừa đảo và các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền kỹ năng an toàn không gian mạng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: PV

Tại các chuỗi chương trình trao học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về an ninh mạng, nhận diện nguy cơ và cách phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cho các học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết, chương trình trao học bổng kết hợp tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn không gian mạng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh không chỉ nhằm tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hoạt động trên còn nhằm trang bị kiến thức cần thiết để các em nhận diện và chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng trong quá trình học tập và sử dụng mạng Internet.