Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2

Hạ tầng giao thông kết nối xuyên suốt

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước trải rộng từ cao nguyên đến biển đảo với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, hội tụ đầy đủ tiềm năng, điều kiện thuận lợi về rừng, biển, khí hậu, khoáng sản… Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng cũng có thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư. Hiện nay, hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ nhằm kết nối xuyên suốt cảng biển, cảng hàng không, các tuyến cao tốc, quốc lộ, trục giao thông huyết mạch và liên vùng. Đặc biệt tại địa bàn phía Đông Lâm Đồng có tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã hoàn thành, Cảng quốc tế Vĩnh Tân đi vào hoạt động và hiện nắm giữ lợi thế về vị trí khi nằm gần Sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng quốc gia, là địa phương đi đầu trong nghiên cứu và quy hoạch phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. Cùng với đó còn là “thủ phủ” của điện mặt trời, nhiệt điện (Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân), điện khí LNG (dự án LNG Sơn Mỹ) và thủy điện tích năng… Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 100 dự án nguồn điện đang hoạt động với tổng công suất xấp xỉ 8.243 MW, do vậy luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các KCN nói riêng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa)

Phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, trong 8 tháng đầu năm nay tại các KCN trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục thu hút thêm 17 dự án (gồm 3 dự án FDI, 14 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 7,7 triệu USD và 814,331 tỷ đồng, đạt 100% về số dự án so kế hoạch đề ra. Tính đến nay, trong các KCN của tỉnh có 253 dự án còn hiệu lực (61 dự án FDI, 192 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 55.388 tỷ đồng và 522,632 triệu USD, góp phần đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 56%... Trong đó có 175 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong khu vực và quốc tế…

Dư địa lớn từ các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, đến nay Lâm Đồng có 14 KCN được thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích đất KCN là 4.227,62 ha, trong đó có 10/14 KCN đã thu hút dự án đầu tư thứ cấp… Theo định hướng Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 06/6/2026, đến năm 2030 toàn tỉnh dự kiến phát triển 35 KCN với tổng diện tích khoảng 15.900 ha, sau năm 2030 tiếp tục định hướng mở rộng thêm 16 KCN với diện tích hơn 10.700 ha. Qua đó tạo dự địa phát triển dài hạn, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến - chế tạo và logistics.

Thu hút dự án đầu tư vào KCN Sông Bình. (Ảnh minh họa)

Do vậy, với việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh Lâm Đồng năm 2026, địa phương kỳ vọng không chỉ là hoạt động giới thiệu tiềm năng, mà còn là dịp để cơ quan quản lý và doanh nghiệp trực tiếp trao đổi liên quan công tác thu hút đầu tư cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi. Nhất là đẩy mạnh thu hút dự án thứ cấp lấp đầy các KCN thuộc địa bàn phía Đông Lâm Đồng: Hàm Kiệm I (132,67 ha), Hàm Kiệm II (402,06 ha), Sông Bình (300 ha), Tân Đức (300 ha). Ngoài ra, còn mời gọi vào các KCN đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị tiếp nhận dự án thứ cấp như KCN Tuy Phong (150 ha), KCN Sơn Mỹ I (1.070 ha), KCN Nhân Cơ 2 (400 ha)… cùng gần 20 dự án KCN đang tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN theo quy hoạch.

Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng cho biết, quan điểm của địa phương rất rõ ràng: "Nói thật - Làm thật - Hiệu quả thật". Lâm Đồng không thu hút đầu tư bằng lời nói, mà bằng cam kết hạ tầng sạch, thủ tục nhanh và sự đồng hành triệt để. Do vậy, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các KCN tỉnh Lâm Đồng năm 2026 cũng dành thời gian cho phiên thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Chính sách ưu đãi - Hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông - Thủ tục hành chính và nhân lực. Đồng thời, tiếp nhận ý kiến của các tổ chức xúc tiến đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh…

Được biết tại sự kiện, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án tiêu biểu và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư… Qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này, địa phương hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư mới vào các KCN để góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn sắp tới.