Tỉnh Lâm Đồng: Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,51%, dồn lực bứt phá quý IV

Kinh tế duy trì đà tăng, du lịch tiếp tục là điểm sáng

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 8,51%, trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,64%; khu vực dịch vụ tăng 9,49%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,90%, vượt kịch bản đề ra 4,77%. Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục được thúc đẩy, với sự đóng góp của ngành chế biến, chế tạo và Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: PV

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 150.375 tỷ đồng, tăng 19,03% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 26.058,7 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 84.104,8 tỷ đồng, tăng 12,09%.

Du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong 9 tháng, Lâm Đồng đón khoảng 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,09 triệu lượt, tăng 14,48%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 10,64%, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Lâm Đồng trong quý IV. Ảnh: PV

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được nâng cấp, đưa vào khai thác trở lại góp phần cải thiện kết nối, tạo điều kiện thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động dịch vụ. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.300 cơ sở lưu trú với khoảng 68.000 phòng.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc đầu tư, hạ tầng

Đến hết tháng 9/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 8.110,58 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc; đồng thời điều chuyển hơn 4.059 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đã xử lý khó khăn, vướng mắc cho 188/365 dự án, góp phần khơi thông hơn 7.670ha đất và 81.667 tỷ đồng vốn đầu tư.

Nhiều xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: PV

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương tiếp tục được các địa phương tập trung triển khai.

Trong 9 tháng, mưa lớn, sạt lở tại một số tuyến giao thông, trong đó có đèo Prenn, Gia Bắc, ĐT.722..., gây thiệt hại khoảng 103 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.

Hoàn thiện các phương án tổ chức Festival Hoa Đà Lạt

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12.

Chương trình Khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19/12/2026. Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp Bế mạc dự kiến diễn ra ngày 31/12/2026.

Đến nay, các đơn vị chủ trì cơ bản đã xây dựng kế hoạch. Ban Tổ chức đã nhận được 6 ý tưởng đề xuất cho chương trình Khai mạc và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp Bế mạc.

Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” được triển khai tại các địa phương. Hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Tại khu vực trung tâm Đà Lạt, các phường đang tập trung chỉnh trang đô thị, triển khai các tuyến đường hoa, tiểu cảnh và công trình cảnh quan. Các phương án tổ chức Không gian hoa, trưng bày - triển lãm hoa, cây cảnh cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đang tiếp tục được hoàn thiện.

Dồn lực tăng tốc trong quý IV

Phát biểu tại buổi họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, trong quý IV/2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PV

Đối với Festival Hoa Đà Lạt, các đơn vị được yêu cầu bám sát kế hoạch, hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức và kinh phí; đồng thời triển khai các nhiệm vụ về chỉnh trang đô thị, tuyên truyền, giao thông, an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm và quản lý giá dịch vụ.

Tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo từng mốc tiến độ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.