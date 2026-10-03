Tỉnh Lâm Đồng: Quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số

GRDP 9 tháng tăng 8,51%

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. GRDP tăng 8,51%; riêng quý III tăng 9,65%, đưa tỉnh đứng thứ 20/34 tỉnh, thành phố trên cả nước về tốc độ tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 26.000 tỷ đồng, bằng hơn 80% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng lượng khách đạt hơn 18 triệu lượt, tăng trên 19% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Tại một số địa phương, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao. Phường Xuân Hương đạt mức tăng trưởng GRDP 9 tháng khoảng 18%; xã Nhân Cơ đạt 16,25%, trong khi thu ngân sách đã hoàn thành 98% chỉ tiêu.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng báo cáo, dự báo tình hình tăng trưởng GRDP của tỉnh Lâm Đồng trong quý IV/2026. Ảnh: PV

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng cho biết tốc độ tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 0,69 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên, quý IV tỉnh cần đạt mức tăng trưởng từ 12,88%.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Để đạt các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV là tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Các sở, ngành, địa phương phải triển khai công việc theo phương châm “Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị cần rà soát, đánh giá và dự báo tiến độ từng chỉ tiêu, chủ động đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho 5 dự án điện gió trọng điểm, đồng thời phối hợp với các địa phương xử lý vướng mắc tại 13 dự án điện gió ở khu vực phía Đông.

Đối với đầu tư công, Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nhất là tại hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Các phường, xã, đơn vị chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chậm bàn giao mặt bằng; đồng thời thay thế nhà thầu yếu kém và kiện toàn nhân sự tại các Ban Quản lý dự án nhằm bảo đảm tiến độ.

Tăng thu ngân sách, thúc đẩy doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng yêu cầu Ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường phối hợp, kể cả làm việc vào ngày nghỉ, để tháo gỡ các thủ tục liên quan đến đất đai, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Đối với các địa phương cần khẩn trương rà soát, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Mỗi địa phương phấn đấu xử lý ít nhất một tài sản trong năm 2026 thông qua đấu giá hoặc cho thuê; nguồn thu được ưu tiên giữ lại để tái đầu tư cho địa phương.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, ngành Y tế được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11/2026.

Với yêu cầu tăng trưởng quý IV ở mức cao, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, năng lượng và sản xuất - kinh doanh, qua đó tạo thêm động lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.