Tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ajinomoto Việt Nam nâng cao công tác tổ chức bữa ăn bán trú tiểu học

TS. Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên phát biểu tại buổi tập huấn.

Tham dự chương trình có TS. Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên và TS. Lê Văn Tuấn, Chuyên viên cao cấp cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật Công ty Ajinomoto Việt Nam và hơn 200 đại biểu là đại diện UBND các xã, phường, đặc khu; cán bộ quản lý, nhân viên y tế, tổ trưởng bếp ăn và nhân viên cấp dưỡng tại các trường tiểu học khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh.

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN BÁN TRÚ TIỂU HỌC

Theo ông Huỳnh Văn Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, việc triển khai Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” tại các trường tiểu học có tổ chức bán trú trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số trường vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, hệ thống bếp ăn chưa đồng bộ và năng lực tổ chức của đội ngũ phụ trách chưa đồng đều. Do đó, hoạt động tập huấn, hướng dẫn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao kỹ năng tổ chức bữa ăn học đường an toàn, khoa học và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường gắn với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; phổ biến Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và định hướng các quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú.

Đại diện Công ty Ajinomoto Việt Nam trực tiếp hướng dẫn các đại biểu thực hành Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”. Phần mềm cung cấp ngân hàng thực đơn có sẵn, đồng thời cho phép nhà trường chủ động xây dựng thực đơn mới từ các món ăn, nguyên liệu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm cân đối các nhóm chất dinh dưỡng. Các nội dung về quy trình chế biến và tổ chức bếp ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được hướng dẫn cụ thể.

BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG CHUẨN HÓA DINH DƯỠNG CHO TRẺ TIỂU HỌC

Nhà trường có thể sử dụng phần mềm miễn phí tại website www.buaanhocduong.com.vn.

Dự án Bữa ăn học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp triển khai, nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học. Đến tháng 8/2026, Dự án đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 4.500 trường tiểu học bán trú áp dụng các nội dung của Dự án và hơn 2,2 triệu học sinh hưởng lợi mỗi năm.

Một trong những nội dung trọng tâm của Dự án là Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai trên toàn quốc theo Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2017. Phần mềm hiện có hơn 120 bộ thực đơn với hơn 360 món ăn được Hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng Quốc gia thẩm định, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học.

Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ nhà trường xây dựng thực đơn mới bảo đảm cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị và quản lý nguyên liệu thực phẩm sử dụng hằng ngày. Dự án còn thúc đẩy mô hình “Bếp ăn mẫu một chiều” theo tiêu chuẩn Nhật Bản và chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” thông qua áp phích và video giúp học sinh hiểu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu tích cực trao đổi những vấn đề thực tế như lựa chọn nguồn nguyên liệu, kiểm soát quy trình chế biến, quản lý và giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học. Các thắc mắc được báo cáo viên và chuyên gia giải đáp trực tiếp, giúp các đơn vị có thêm kinh nghiệm triển khai.

Cán bộ kỹ thuật của Ajinomoto Việt Nam chia sẻ đến các đại biểu nội dung của Dự án Bữa ăn học đường.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức đề nghị các đại biểu tiếp tục phổ biến nội dung tập huấn đến các cơ sở giáo dục, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và chăm sóc sức khỏe, thể chất cho học sinh.

Bên cạnh Dự án Bữa ăn học đường, Ajinomoto Việt Nam còn triển khai nhiều sáng kiến đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, tiêu biểu như Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em và Phần mềm Sức Khỏe Gia Đình Việt … nhằm hiện thực hóa mục đích tồn tại công ty là “Góp phần mang đến hạnh phúc và sức khỏe cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng về “Khoa học Axit amin” (“AminoScience”).