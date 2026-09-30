Tỉnh Lâm Đồng: Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026

Tham dự lễ phát động có đại diện Sở Y tế, lãnh đạo CDC tỉnh, chính quyền xã Tà Đùng cùng cán bộ y tế, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, học sinh và người dân địa phương.

Toàn cảnh Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc CDC tỉnh Lâm Đồng ThS.BS Đặng Hồng Vũ nhấn mạnh, việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ trước, trong và sau thai kỳ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai biến sản khoa, bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ sơ sinh.

Phó Giám đốc CDC tỉnh Lâm Đồng ThS.BS Đặng Hồng Vũ phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026. Ảnh: PV

Với chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh”, Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm nay tập trung nâng cao nhận thức và tăng cường tầm soát đái tháo đường thai kỳ.

Theo thống kê y tế những năm gần đây, tỷ lệ thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ chiếm khoảng 20% số người được sàng lọc. Rối loạn chuyển hóa này làm tăng nguy cơ sinh non lên tới 26% (cao gấp gần 3 lần so với thai phụ bình thường), gia tăng tỷ lệ tiền sản giật, mổ lấy thai và nguy cơ gây hạ đường huyết, suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Đáng chú ý, khoảng 50% phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường tuýp 2 trong vòng 5 đến 10 năm sau sinh.

Theo ThS.BS Đặng Hồng Vũ, việc phát hiện sớm thông qua khám thai định kỳ, kết hợp chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, giúp kiểm soát hiệu quả đái tháo đường thai kỳ, hạn chế nguy cơ biến chứng cho mẹ và con.

Để đạt mục tiêu phát hiện sớm, CDC tỉnh Lâm Đồng yêu cầu mạng lưới y tế tăng cường tư vấn, sàng lọc đái tháo đường thai kỳ cho phụ nữ mang thai đến khám tại các cơ sở y tế; đồng thời chú trọng theo dõi sức khỏe phụ nữ sau sinh, trong đó có việc kiểm tra lại đường huyết đối với những trường hợp từng mắc bệnh.

Học sinh tham gia chương trình được cán bộ CDC tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và làm mẹ an toàn. Ảnh PV

Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua báo chí, mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền được lồng ghép bằng tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp cận.

Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và lực lượng tại cơ sở được đề nghị phối hợp vận động phụ nữ mang thai khám thai định kỳ, thực hiện tầm soát và lựa chọn cơ sở y tế phù hợp khi sinh.

Lễ phát động tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên toàn tỉnh, góp phần phòng ngừa tai biến sản khoa, giảm nguy cơ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.