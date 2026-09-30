Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đảng viên là phẩm chất cần thiết cho quản trị doanh nghiệp minh bạch

Đóng góp ý kiến vào dự thảo “Đề án xây dựng Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh” (dự thảo Đề án) tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trong thời kỳ phát triển mới” ngày 28/9/2026 do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp cùng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, ông Nguyễn Hữu Thức cho rằng, trong quá trình phát triển của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Tổng Giám đốc CTCP Gốm Chu Đậu (thành viên Tập đoàn BRG) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MH.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để doanh nghiệp tư nhân phát triển.

“Là những người trực tiếp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, khối doanh nghiệp tư nhân chúng tôi nhìn nhận chủ chương cho phép và khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân là một bước đột phá mạnh mẽ về tư duy chính trị và phát triển kinh tế cho đất nước”, ông Thức nói.

Theo đó, chủ trương này đã giải phóng và phát huy được nguồn lực, là động lực để những đảng viên có nguồn vốn, có năng lực kinh doanh, có thể làm giàu cho bản thân và công hiến cho xã hội. Đồng thời, tạo ra sân chơi bình đẳng và thứ ba là xây dựng và phát triển thêm đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân tốt hơn.

Người đảng viên khi tham gia sản xuất kinh doanh trước hết vẫn là người lao động, nhà quản lý hoặc chủ doanh nghiệp, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo pháp luật; đồng thời phải giữ gìn phẩm chất, tính gương mẫu và chấp hành các quy định của Đảng. Hai vai trò này không mâu thuẫn nếu được tổ chức phù hợp, đảng viên sẽ là người tiên phong trong lao động, đổi mới và là cầu nối giữa doanh nghiệp, người lao động với tổ chức Đảng.

Đánh giá về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp và người lao động trong việc tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu vào Đảng, theo ông Thức, mức độ sẵn sàng này cần được nhìn từ ba điều kiện: Nguyện vọng tự nguyện của cá nhân, sự hỗ trợ của doanh nghiệp và khả năng tiếp cận tổ chức Đảng.

Về nguyện vọng của người lao động, những người lao động có mong muốn rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Đây thường là những người có trách nhiệm, có thành tích và uy tín trong tập thể. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận chưa thực sự quan tâm đến việc phấn đấu vào Đảng, nguyên nhân do áp lực về hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động phải tập trung vào chuyên môn... Ngoài ra, với người lao động trẻ, việc phấn đấu vào Đảng cần gắn với những giá trị thiết thực: Được rèn luyện bản lĩnh, được phát huy năng lực và được ghi nhận bằng kết quả công việc.

Về sự hỗ trợ của doanh nghiệp, hiện Khối doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp, người quản lý phần lớn đều ủng hộ việc phát triển đảng viên nếu đảng viên đồng hành với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi họ thấy phẩm chất đảng viên được thể hiện trong công việc: Làm việc có trách nhiệm, trung thực, hiệu quả, giúp đỡ đồng nghiệp và bảo vệ lợi ích chung. Với doanh nghiệp, việc bồi dưỡng những người như vậy sẽ góp phần hình thành đội ngũ nòng cốt, giữ kỷ luật lao động và phát triển nhân sự lâu dài.

Về cầu nối giữa doanh nghiệp, người lao động và tổ chức Đảng, Chỉ thị 12 – CT/TW ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế giữa Cấp ủy với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và chủ doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Đây là điểm có ý nghĩa thực tiễn đối với doanh nghiệp tư nhân, bởi tổ chức Đảng và bộ máy quản trị doanh nghiệp cần phối hợp nhưng không làm thay chức năng của nhau.

Tổng Giám đốc Công ty CP Gốm Chu Đậu cho rằng, chủ trương của Đảng về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ngày càng rõ ràng, cởi mở. Đảng viên có điều kiện phát huy năng lực, đầu tư sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đảng viên là phẩm chất rất cần cho quản trị doanh nghiệp minh bạch.

Tuy nhiên, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân vừa phải đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh với tính chất linh hoạt, thường xuyên đi công tác, vừa phải thực hiện đầy đủ các quy định về sinh hoạt và kỷ luật Đảng. Trong khi đó, một số nội dung sinh hoạt, quản lý đảng viên và thủ tục hiện nay chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, phần nào tạo thêm áp lực về thời gian và công tác quản trị.

Từ thực tế đó, ông Thức kiến nghị cần nghiên cứu cơ chế sinh hoạt Đảng linh hoạt về thời gian, phương thức; đơn giản hóa, số hóa thủ tục. phân định rõ chức năng, quyền hạn giữa tổ chức Đảng và bộ máy quản trị doanh nghiệp; phối hợp nhưng không làm thay chức năng điều hành sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, cần tăng cường đối thoại lấy ý kiến trực tiếp từ doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động khi xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan.