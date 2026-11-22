Tốp múa của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế chỉ đạo, nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc, “Tình khúc Huế” còn là dịp để công chúng cùng nhìn lại những sáng tác đã góp phần lưu giữ hình ảnh đất và người Cố đô trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.

Huế từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt trong sáng tác âm nhạc. Vẻ đẹp của dòng Hương Giang, núi Ngự Bình, những con phố trầm mặc, tà áo tím hay những câu hò trên sông nước đã đi vào nhiều ca khúc với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có khi là nỗi nhớ da diết về miền Trung, có khi là sự hoài niệm về một Huế xưa, cũng có khi là tình yêu dịu dàng dành cho cảnh sắc và con người nơi đây. Qua thời gian, những giai điệu ấy không chỉ được lưu truyền trong đời sống âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức văn hóa của những người yêu Huế.

Chương trình gồm 15 tiết mục ca múa nhạc. Mở đầu là tiết mục “Khúc tình ca xứ Huế”, tiếp nối bằng những ca khúc trữ tình như “Miền Trung thương nhớ”, “Tiếng xưa”, “Gọi Huế trong mơ”. Các sáng tác tiếp tục đưa người nghe trở về với những hình ảnh thân thuộc của vùng đất Cố đô qua “Mưa trên phố Huế”, “Người em Vỹ Dạ”, “Chiều ni ngoài nớ”, “Sầu cố đô”, “Ngẫu hứng Huế” và “Thương mãi câu hò”.

Chương trình diễn ra với sự góp mặt của 14 ca sĩ, 20 diễn viên múa.

Bên cạnh những ca khúc đã đi cùng năm tháng, chương trình còn có tiết mục múa “Thanh tiên dệt nắng”, gợi nhắc vẻ đẹp văn hóa và những giá trị truyền thống của Huế. Các phần trình diễn được dàn dựng kết hợp giữa thanh nhạc và múa minh họa, tạo nên sự đa dạng trong hình thức thể hiện, đồng thời góp phần làm mới cách tiếp cận những tác phẩm quen thuộc.

Đặc biệt, các ca khúc “Huế xưa”, “Rất Huế” và “Huế buồn” tiếp tục khai thác những sắc thái khác nhau trong tình cảm dành cho vùng đất này. Nếu có những giai điệu gợi lên vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng thì cũng có những ca khúc chất chứa nỗi buồn, sự hoài niệm và niềm thương nhớ. Chương trình khép lại bằng “Huế dáng hình quê hương”, như một lời gửi gắm tình cảm dành cho mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và nghệ thuật.

Thông qua việc giới thiệu những sáng tác âm nhạc về Huế, chương trình góp phần khơi gợi tình yêu quê hương, ý thức trân trọng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để các ca khúc viết về Huế tiếp tục được vang lên trong đời sống đương đại, đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.