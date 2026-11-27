Chiều 27/11, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu bộ phim “Tình khúc bản Gió” do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện.

“Tình khúc bản Gió” quy tụ các diễn viên Quỳnh Châu, Đình Tú, Long Vũ, Thừa Tuấn Anh, Mạnh Hưng, NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Bùi Bài Bình cùng nhiều gương mặt quen thuộc của phim truyền hình. Ảnh: VFC

Lựa chọn bối cảnh miền núi, bộ phim đưa người xem đến bản Gió, nơi có khu rừng thiêng được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Phía sau vẻ bình yên của bản làng là những bí mật, xung đột lợi ích và các mối quan hệ bị thử thách khi một cô gái trẻ xuất hiện để tìm lời giải cho bi kịch gia đình.

Hành trình tìm sự thật giữa những luật tục lâu đời

Câu chuyện bắt đầu với Họa Mi, vai diễn do Quỳnh Châu đảm nhận. Hai năm sau cái chết của cha - một cán bộ kiểm lâm, cô tìm đến bản Gió để làm rõ những điều còn khuất lấp. Cuộc tìm kiếm đưa Họa Mi vào đời sống của một cộng đồng gắn bó với rừng, nơi những luật tục lâu đời có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và hành động của mỗi người.

Họp báo ra mắt phim truyền hình "Tình khúc bản Gió". Ảnh: Diệu Linh

Càng đi sâu tìm hiểu, Họa Mi càng phải đối diện với những góc khuất của bản làng. Các mối quan hệ tưởng chừng bình yên, những ân oán từ quá khứ và lòng tin giữa con người với nhau dần bị thử thách. Đồng hành với hành trình ấy là cuộc đấu tranh giữa những người quyết tâm bảo vệ rừng thiêng và các thế lực muốn chiếm đoạt tài nguyên.

Bộ phim kết nối yếu tố bí ẩn, điều tra với những câu chuyện tình cảm và sự khác biệt trong cách nhìn của các thế hệ. Với những người đi trước, luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng. Trong khi đó, lớp trẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương.

Những khác biệt ấy đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa gìn giữ và thay đổi, giữa lợi ích trước mắt với trách nhiệm đối với những giá trị được trao truyền. Qua đó, tác phẩm đề cập đến câu chuyện bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và cách con người ứng xử với thiên nhiên.

Các diễn viên Quỳnh Châu, Thừa Tuấn Anh và Long Vũ (từ trái sang) giao lưu tại họp báo ra mắt phim “Tình khúc bản Gió”, chiều 27/11 tại Hà Nội. Ảnh: Diệu Linh

Quỳnh Châu đảm nhận vai Họa Mi với nhiều chuyển biến tâm lý, từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật. Đình Tú vào vai Khang, người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp nhưng nội tâm nhiều giằng xé. Hai diễn viên tái hợp sau “Những chặng đường bụi bặm”, song lần này không phải một cặp đôi.

Thừa Tuấn Anh cũng tiếp tục thử sức với vai diễn về người dân tộc thiểu số sau vai Hoàng Đình Quý trong “Không thời gian”. Anh hóa thân thành Tả, chàng trai người Dao có phần xốc nổi, muốn khẳng định bản thân nhưng luôn nặng lòng với bản làng. Góp mặt cùng các diễn viên này còn có Long Vũ trong vai Lía, Khánh Ly vai Mẩy và Thanh Tâm vai Yến.

Quay thực địa, tìm hiểu kỹ phong tục bản địa

Chia sẻ tại họp báo, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết toàn bộ bối cảnh phim được quay thực địa tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai. Những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và không gian núi rừng tạo nên diện mạo của bản Gió trên màn ảnh.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Diệu Linh

Để có được những hình ảnh ấy, đoàn phim phải làm việc trong điều kiện thời tiết nhiều biến động. Mây mù và sự thay đổi của thời tiết ảnh hưởng đến quá trình ghi hình; việc ghi lại những thước phim biển mây còn cần cả sự may mắn.

Bên cạnh khó khăn về bối cảnh, đạo diễn nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu kỹ phong tục khi thực hiện phim về miền núi. Theo anh, chỉ một sơ suất nhỏ trong cách thể hiện cũng có thể khiến người dân địa phương nhận ra và nhắc nhở.

Vì vậy, diễn viên được yêu cầu chủ động quan sát, tìm hiểu thần thái của người dân bản địa để xây dựng nhân vật. Tuy nhiên, đạo diễn không buộc diễn viên giả giọng đồng bào dân tộc trong suốt bộ phim, nhằm bảo đảm lời thoại dễ nghe đối với khán giả.

Bên cạnh các gương mặt trẻ, bộ phim còn có sự góp mặt của những diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Võ Hoài Nam, nghệ sĩ Anh Tuấn, Trịnh Huyền.

Trong phim, NSƯT Võ Hoài Nam đảm nhận vai Phìn Chiêu, một ông trùm mưu mô, tàn nhẫn, khác với hình ảnh những người cha giàu tình thương mà anh thể hiện gần đây. Mạnh Hưng tiếp tục vào vai phản diện với nhân vật Phi “thọt”, có tạo hình ấn tượng cùng những thay đổi trong cách diễn.

“Tình khúc bản Gió” dự kiến lên sóng lúc 20h thứ năm, thứ sáu hằng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026.