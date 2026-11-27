Lựa chọn bối cảnh vùng cao, Tình khúc bản Gió mở ra một không gian khác biệt. Thay cho nhịp sống đô thị hay những xung đột gia đình quen thuộc là những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và đời sống văn hóa gắn bó với núi rừng.

Ê-kíp tại họp báo ra mắt phim diễn ra vào chiều 27.11 tại Hà Nội

Đặc biệt, rừng không chỉ là cảnh quan mà hiện diện như một nhân vật: nơi lưu giữ ký ức, niềm tin và cả những bí mật mà con người muốn chôn vùi.

Bộ phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, ở đó có câu chuyện tình yêu lãng mạn, có những bí ẩn, những va chạm thế hệ và câu chuyện bảo vệ thiên nhiên.

Điểm hấp dẫn của Tình khúc bản Gió nằm ở cách các tuyến truyện tưởng chừng riêng biệt lại dần kết nối với một bí mật lớn. Từ hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của cha, Hoài từng bước khám phá những góc khuất của bản làng, nơi ranh giới giữa niềm tin và sự thật không dễ phân định.

Cảnh quay trong phim

Song hành với đó là cuộc đối đầu âm thầm giữa những con người quyết tâm gìn giữ rừng thiêng và thế lực đang tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá. Những mối quan hệ tưởng chừng bình yên, những ân oán từ quá khứ và cả lòng tin dành cho nhau dần bị thử thách, khiến câu chuyện liên tục mở ra những diễn biến bất ngờ.

Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khai thác tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình.

Từ những góc nhìn khác biệt, bộ phim gợi mở câu chuyện về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ với di sản cha ông. Đặc biệt, phim đề cao sức mạnh của sự thật và lòng dũng cảm, khi con người phải vượt qua định kiến, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương để bảo vệ điều mình tin tưởng.

Vai Họa Mi được giao cho Quỳnh Châu, gương mặt ghi dấu qua Cách em 1 milimet và Dưới ô cửa sáng đèn. Họa Mi sẽ là thử thách tiếp theo đối với Châu, một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ dịu dàng, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật.

Đình Tú quen thuộc với những dạng vai soái ca nay sẽ hóa thân trong nhân vật Khang – người đàn ông lịch thiệp nhưng mang nhiều giằng xé khó đoán.

Sau vai Hoàng Đình Quý trong Không thời gian, diễn viên Thừa Tuấn Anh chứng tỏ cái duyên của mình với các vai diễn người đồng bào, lần này là Tả, một thanh niên dân tộc Dao trẻ trung, có phần sốc nổi, muốn thể hiện bản thân nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu bản làng.

Thừa Tuấn Anh cùng các gương mặt trẻ như Long Vũ (vai Lía), Khánh Ly (vai Mẩy), Thanh Tâm (vai Yến)... sẽ góp thêm năng lượng trẻ trung cho câu chuyện.

Vẫn tiếp tục là một vai phản diện, diễn viên Mạnh Hưng trong vai Phi “thọt” với tạo hình ấn tượng cũng mang đến nhiều thay đổi về lối diễn.

Trong khi đó, NSƯT Võ Hoài Nam cũng sẽ thoát khỏi vẻ cam chịu, hiền lành của những ông bố trong Món quà của cha, Những chặng đường bụi bặm để hóa thân thành một ông trùm tầm cỡ, tàn nhẫn.

Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Bùi Bài Bình, nghệ sĩ Anh Tuấn, nghệ sĩ Trịnh Huyền...