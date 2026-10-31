Tỉnh Khánh Hòa xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, liên thông

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Ninh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/ TTXVN)

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu 100% cơ quan nhà nước thực hiện quản lý dữ liệu theo Khung quản trị, quản lý dữ liệu của tỉnh; hoàn thành thống kê, lập danh mục, chuẩn hóa dữ liệu và quy hoạch dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị.

Đây là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch triển khai Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, hướng đến xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, liên thông, dùng chung và an toàn.

Việc triển khai kế hoạch nhằm tạo nền tảng phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dữ liệu được xác định là nguồn lực quan trọng, cần được quản lý thống nhất, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả, tránh tình trạng phân tán, trùng lặp, thiếu kết nối giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, 100% cơ quan nhà nước thực hiện quản lý dữ liệu theo khung quản trị, quản lý dữ liệu của tỉnh; 100% dữ liệu được lập kế hoạch quản lý. Toàn bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được đầu tư mới hoặc nâng cấp phải được đánh giá mức độ tuân thủ trước khi phê duyệt. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm các hệ thống được xây dựng đồng bộ, phù hợp với kiến trúc dữ liệu chung, hạn chế đầu tư chồng chéo và nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ thông tin.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh phấn đấu 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh mới được số hóa; ít nhất 80% dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tái sử dụng, chia sẻ. Qua đó, giảm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ.

Để đạt được các mục tiêu này, Khánh Hòa tập trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc thống kê, lập danh mục và chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ và điều phối dữ liệu của tỉnh theo kiến trúc thống nhất. Đồng thời, các cơ quan phải phân công đầu mối phụ trách dữ liệu, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình quản lý, cập nhật, khai thác và bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, tỉnh chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng và các nền tảng kỹ thuật phục vụ quản trị, khai thác dữ liệu. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng bản đồ dữ liệu và quy hoạch dữ liệu tỉnh; phát triển Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở, Nền tảng chia sẻ và điều phối dữ liệu cấp tỉnh, Hệ thống quản trị siêu dữ liệu và nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp.

Các nền tảng này được kỳ vọng tạo môi trường thống nhất để các cơ quan, đơn vị kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin theo nhu cầu, đúng thẩm quyền. Tỉnh cũng ưu tiên kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu liên thông từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh yêu cầu về kết nối và khai thác, công tác bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ dữ liệu được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Khánh Hòa đặt mục tiêu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đối với 100% cơ sở dữ liệu quan trọng; kiểm soát quyền truy cập, xác thực, ghi nhật ký và truy vết hoạt động khai thác dữ liệu. Việc quản lý chặt chẽ quyền truy cập và quá trình sử dụng dữ liệu nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác.

Ngoài ra, tỉnh định hướng đẩy mạnh phân tích dữ liệu, phát triển dữ liệu mở và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà nước. Thông qua việc tổng hợp, phân tích các nguồn dữ liệu, các cơ quan có thêm cơ sở phục vụ dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định, từng bước chuyển từ phương thức điều hành dựa trên báo cáo thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/ ﻿TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ, kế hoạch được triển khai theo lộ trình cụ thể trong 5 năm. Năm 2026, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, thiết lập đầu mối dữ liệu, rà soát hiện trạng và kiểm kê các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có. Đây là bước khởi đầu nhằm xác định đầy đủ thực trạng, những hạn chế và nhu cầu quản lý dữ liệu tại từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành bản đồ dữ liệu, quy hoạch dữ liệu và triển khai các cấu phần nền tảng của Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở. Đến năm 2028, hoàn thiện nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu cấp tỉnh, mở rộng kết nối và tích hợp dữ liệu. Năm 2029 tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng khai thác dữ liệu, ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đến năm 2030, hoàn thiện mô hình quản trị dữ liệu, đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh và đề xuất định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Với lộ trình triển khai đồng bộ, Khánh Hòa hướng đến hình thành hệ thống dữ liệu được quản lý thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Trong đó, việc hoàn thành quy hoạch dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị là nền tảng quan trọng để chuẩn hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực số, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh./.