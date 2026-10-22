Tỉnh Khánh Hòa được đề xuất ưu tiên phát triển du lịch y tế

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bộ, ngành để lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030”.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển các sản phẩm và điểm đến có khả năng cạnh tranh trong khu vực, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch y tế Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là xác định 8 địa phương ưu tiên lựa chọn, phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và Phú Quốc (An Giang). Đồng thời phấn đấu tối thiểu 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có ít nhất 5 bệnh viện công lập.

Thực hiện ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòaa.

Các sản phẩm được định hướng phát triển gồm: Khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa; hỗ trợ sinh sản; một số dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền; phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Đề án cũng hướng tới xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị.

Để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, lưu trú và đi lại đối với người bệnh nước ngoài cùng người chăm sóc đi kèm. Đồng thời, hoàn thiện các quy định liên quan đến giá dịch vụ khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho thanh toán quốc tế, bảo lãnh viện phí và kết nối với doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có khả năng phục vụ khách quốc tế, đặc biệt về ngoại ngữ chuyên ngành, phiên dịch y khoa, quản lý chất lượng và chăm sóc khách hàng.