Tình huống tranh cãi ở 'El Clasico'

Khoảnh khắc Cancelo đạp vào chân Diomande.

Tình huống xảy ra trong hiệp hai, vào khoảng phút 60 của trận đấu. Trong pha tranh chấp với Diomande, Cancelo đưa gầm giày tiếp xúc với chân đối thủ, khiến cầu thủ Real Madrid đau đớn và phải rời sân trong khoảng một phút để được chăm sóc trước khi tiếp tục thi đấu. Trọng tài chỉ thổi phạt tình huống, không rút thẻ, cũng không yêu cầu kiểm tra thêm từ VAR.

Quyết định của trọng tài Martinez Munuera nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi các trận "El Clasico" luôn diễn ra với cường độ cao và những pha va chạm nảy lửa. Việc VAR không kiểm tra tình huống càng khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của pha phạm lỗi.

Theo cựu trọng tài Iturralde Gonzalez của tờ AS và đài Cadena SER, đây không phải tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ông cho rằng Cancelo đáng lẽ phải bị cảnh cáo bằng thẻ vàng, nhưng pha bóng chưa đạt đến mức độ nghiêm trọng cần VAR can thiệp. “Đây không phải tình huống cần VAR vào cuộc. Đó rõ ràng là một thẻ vàng và cầu thủ phải bị cảnh cáo”, Iturralde Gonzalez nhận định.

Cancelo vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng dù có sự tiếp xúc bằng gầm giày, Cancelo không thực hiện động tác giẫm đạp với lực quá mức lên chân đối phương. Vì vậy, theo ông, hình phạt phù hợp là thẻ vàng thay vì truất quyền thi đấu.

Trang Archivo VAR, chuyên phân tích các tình huống gây tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài, cũng đưa ra quan điểm tương tự. Theo đơn vị này, Cancelo sử dụng đế giày trong pha tranh chấp nhưng không tạo lực tác động quá mạnh. Cú va chạm khiến vùng bắp chân của Diomande bị trầy xước, song chưa đủ căn cứ để xác định đây là lỗi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Dù không đồng tình với việc truất quyền thi đấu, Archivo VAR cho rằng trọng tài Martinez Munuera đã mắc sai sót khi không rút thẻ vàng.

Vụ việc một lần nữa khiến công tác trọng tài trở thành chủ đề nóng sau "El Clasico". Trong cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch Barcelona và Real Madrid, những quyết định của của trọng tài có thể quyết định trực tiếp đến cục diện trận đấu.

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