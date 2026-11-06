Tình huống 'lạnh gáy' khiến dân mạng kêu gọi đừng chạy thể dục giữa lòng đường

Clip xe ô tô suýt tông phải người chạy bộ khiến dân mạng bức xúc. (Nguồn: DN Lee)

Clip ghi lại cảnh ô tô suýt đâm trúng người chạy bộ giữa đường đang là chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng. Tác giả ghi chú thích: “Suýt tông người chạy bộ giữa đường trời mưa, tối. Đừng mắc lỗi như người chạy bộ này, chạy để an toàn trở về nhà nhé!”.

Video được quay vào lúc nhập nhoạng tối, chiếc ô tô đang đi với tốc độ 50km/h giữa trời mưa, khi hình ảnh người chạy bộ ở giữa đường hiện ra thì cũng là lúc khoảng cách đã rất gần. May mắn là tài xế kịp phanh gấp, tránh được một vụ va chạm.

Điều đáng nói là sau tình huống trên, người chạy bộ không di chuyển nhanh lên vỉa hè, mà lại tiếp tục đi chậm giữa lòng đường.

Nhiều cư dân mạng cảm thấy hú vía vì chỉ cần tài xế mất tập trung vài giây, người chạy bộ có thể phải trả giá bằng tính mạng: “May cho người chạy bộ gặp được bác tài có phản xạ tốt, chỉ cần bác tài chậm một nhịp hoặc không quan sát kịp thì hậu quả không biết sẽ thế nào”; “Hoan nghênh bác tài xử lý rất nhanh và bình tĩnh. Người chạy bộ cũng cần có ý thức thêm sau tình huống thoát nạn này”...

Dân mạng cảnh báo hành vi chạy bộ giữa đường mà thiếu chú ý quan sát. (Ảnh chụp màn hình)

Quỳnh My viết: “Xem mà lạnh cả sống lưng. Trời mưa nhưng bác tài có phản xạ tốt, chứ gặp người tay lái yếu có khi đã xảy ra tai nạn rồi”.

An Ngân cảnh báo: “Nhiều người cứ nghĩ mình chạy bộ thì các phương tiện khác phải tự tránh. Tuy nhiên, xe ô tô cũng có điểm mù, có quán tính và không thể dừng lại ngay lập tức. Bác tài lần này xử lý kịp thời là may mắn, không phải lúc nào người chạy bộ cũng gặp được tình huống thuận lợi như vậy”.

Hải Nguyễn bình luận: “Mong người chạy bộ nhìn lại cách tham gia giao thông của mình. Tập luyện để khỏe mạnh chứ không phải để đánh cược tính mạng. Đừng vì vài kilomet chạy bộ mà gây nguy hiểm cho bản thân và cả những người đi đường khác”.

Hàng loạt ý kiến cảnh báo về sự nguy hiểm của thói quen chạy bộ giữa lòng đường và kêu gọi tập luyện đúng nơi, đúng chỗ: “Tập thể dục là tốt, giúp tăng cường sức khỏe, nhưng chạy giữa đường thì có thể nguy hiểm tính mạng. Hãy chạy bộ trên vỉa hè hoặc những khu vực dành riêng cho người đi bộ thôi nhé”; “Chạy bộ giữa đường có ô tô qua lại là quá nguy hiểm, không thể lấy đam mê thể thao làm lý do để bất chấp an toàn”...

Hải Nguyễn bình luận: “Chạy bộ rèn luyện sức khỏe là tốt, nhưng chạy kiểu bất chấp như thế này thì không thể chấp nhận được. Đường đang có ô tô lưu thông mà cứ cắm đầu chạy, không quan sát phía sau, không để ý xung quanh thì chẳng khác nào tự đặt mình vào nguy hiểm. Đừng đợi đến khi xảy ra tai nạn mới hối hận”.

Khánh Thiện chia sẻ: “Xem clip mà bức xúc. Người chạy bộ đang đi sang đường thì càng phải quan sát, chú ý phương tiện từ phía sau và hai bên. Không thể cứ bao biện là rèn luyện sức khỏe rồi mặc kệ xung quanh. Một hành động thiếu ý thức có thể khiến cả người khác lẫn bản thân gặp họa”.

Hoàng Nam viết: “Đường giao thông không phải đường chạy riêng. Muốn tập chạy thì hãy chọn công viên, sân vận động hoặc cung đường có bố trí làn chạy an toàn. Chạy giữa đường mà không quan sát, không nhường phương tiện thì dù có khỏe đến đâu cũng không thể gọi là có ý thức thể thao được”.