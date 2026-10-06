Tình huống không mấy dễ chịu với con tàu đang trên đường đến cảng Estonia

Đầu tháng này, một tình huống được đánh giá là "không mấy dễ chịu nhưng cũng không bất thường" đã xảy ra với một tàu chở hàng đang trên đường đến cảng Sillamae – cảng thương mại lớn thứ hai của Estonia, nằm trên bờ phía Nam của Vịnh Phần Lan thuộc Biển Baltic.

Cụ thể, ngay vào ngày đầu tiên của tháng 10, lực lượng biên phòng Nga đã giữ tàu chở hàng Vasterbotten (treo cờ Cộng hòa Síp) tại Vịnh Phần Lan khi con tàu đang trên đường đến cảng Sillamae của Estonia.

Con tàu do công ty vận tải Đức Navalis Shipping điều hành, xuất phát từ cảng Monsteras của Thụy Điển.

Theo dữ liệu từ ứng dụng VesselFinder được đài ERR (Estonia) trích dẫn và xác nhận của Cơ quan Cảnh sát và Biên phòng Estonia (PPA), con tàu đã đi vào lãnh hải Nga ở Vịnh Phần Lan trước khi bị yêu cầu neo đậu để phục vụ công tác kiểm tra, và quá trình này kéo dài vài giờ đồng hồ.

Bản đồ trên Vesselfinder cho thấy, con tàu đã neo đậu trong vùng biển Nga vào đầu ngày 1/10, và sau đó vào khoảng 17h cùng ngày đã tiếp tục hành trình đến Sillamae. Đến sáng ngày 2/10, con tàu đã cập cảng Estonia.

Con tàu đã bị chặn lại để kiểm tra, nhưng sau đó được phép tiếp tục hành trình. Ảnh: Marine Insight

Con tàu được phép đi qua khu vực này theo thỏa thuận giữa Nga, Estonia và Phần Lan. Tuyến đường qua vùng biển Nga được coi là an toàn hơn đối với các tàu lớn so với việc đi qua các vùng nước nông trong lãnh hải Estonia. Tuy nhiên, Nga vẫn có quyền kiểm soát và kiểm tra các tàu trong lãnh hải của mình.

Chưa có lời giải thích nào về lý do tàu Vasterbotten bị giữ lại. Ông Are Piel, người đứng đầu bộ phận quản lý giao thông hàng hải thuộc Cơ quan Giao thông Vận tải Estonia, mô tả đây là một tình huống "không mấy dễ chịu nhưng cũng không bất thường".

"Mọi quốc gia đều có quyền kiểm soát tàu thuyền trong lãnh hải của mình, và dường như chính quyền Nga đã coi việc kiểm tra con tàu này là cần thiết khi nó đi qua vùng lãnh hải của họ", ông Piel nói với ERR.

Cơ quan Giao thông Vận tải Estonia cho biết họ chưa nhận được bất kỳ giải thích nào từ phía Nga về lý do tạm giữ tàu.

Trước đó, Nga từng áp đặt hạn chế tạm thời đối với việc đi qua khu vực này nhưng sau đó đã dỡ bỏ. Để tránh các sự cố tương tự, Cơ quan Giao thông Vận tải Estonia quyết định rằng trong tương lai, các tàu ra vào cảng Sillamae sẽ được điều hướng đi qua lãnh hải Estonia thay vì đi qua vùng biển Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên tình huống như thế này xảy ra. Năm 2025, Nga từng tạm giữ tàu chở dầu Green Admire sau khi con tàu này rời cảng Sillamae. Tàu Green Admire cũng đi theo tuyến đường đã được thỏa thuận qua lãnh hải Nga.

Sự việc trở nên đáng chú ý khi nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trong khu vực theo sau xung đột Ukraine.

Trước đó, vào ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, tuyên bố rằng Moscow sẽ buộc phải "đáp trả tương xứng" nếu các nước châu Âu tiến hành bắt giữ hoặc nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại của nước này.

Tuy nhiên, phía Nga không đưa ra lý do cụ thể cho việc tạm giữ tàu Vasterbotten, nên không thể khẳng định liệu có hay không mối liên hệ trực tiếp nào giữa sự việc với lời cảnh báo trên.

Minh Đức (Theo ERR, Militarnyi)