Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Ảnh: Thu Uyên

Sáng nay 25-11, tại tỉnh Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố phát động Ngày hội Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 (Techfest Hưng Yên 2026) với chủ đề “Mạch nguồn văn hiến - Sức bật công nghệ”. Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 7 và 8-12 tới tại Trung tâm hội nghị tỉnh và không gian mở phụ cận Quảng trường thuộc phường Phố Hiến.

Tại lễ phát động, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Thị Thu Hường cho biết, với thông điệp xuyên suốt “Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp công nghệ - Từ kết nối đến hợp tác và tăng trưởng”, Techfest Hưng Yên 2026 không chỉ trưng bày công nghệ, mà tạo một nơi để nhu cầu thực tế của sản xuất, kinh doanh và đời sống gặp các ý tưởng, giải pháp và nguồn lực phù hợp, mở đường cho những hợp tác và ứng dụng sau sự kiện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Thị Thu Hường. Ảnh: T.U

Theo hướng đó, Techfest Hưng Yên 2026 tập trung vào giá trị ứng dụng của khoa học và công nghệ: nâng hiệu quả dây chuyền sản xuất, tối ưu quản trị doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp giá trị cao, hỗ trợ giáo dục, y tế, thương mại và bảo tồn di sản văn hóa. Qua các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, sự kiện thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa bên có giải pháp và bên có nhu cầu.

Thông tin cụ thể, đại diện ban tổ chức cho biết, điểm nhấn của sự kiện là 200 gian hàng tổ chức theo 8 không gian đổi mới sáng tạo, tương ứng các lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ của tỉnh. Trong đó, không gian “Công nghiệp và công nghệ tiên tiến” giới thiệu các giải pháp robot, tự động hóa, thị giác máy tính, in 3D, công nghệ vật liệu và mô hình nhà máy tương lai.

Không gian AI và công nghệ số tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI tiếng Việt, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phần mềm quản trị và an toàn thông tin.

Không gian Nông nghiệp thông minh giới thiệu công nghệ giống, cảm biến, nông nghiệp số, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị.

Không gian Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo tập trung vào số hóa di sản, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, nội dung số, thiết kế sáng tạo và cách tiếp cận mới với văn hóa, du lịch và làng nghề truyền thống…

Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Hải thông tin về sự kiện Techtfest Hưng Yên 2026. Ảnh: T.U

Ban tổ chức ưu tiên các sản phẩm, thiết bị, mô hình trình diễn được tại chỗ để khách tham quan “xem được - thử được - hiểu được”.

Cũng theo đại diện ban tổ chức, mục tiêu xuyên suốt của Techfest Hưng Yên 2026 là cầu nối nhu cầu ứng dụng công nghệ với năng lực nghiên cứu, cung ứng giải pháp và nguồn lực đầu tư.

Với doanh nghiệp công nghiệp và sản xuất, sự kiện là nơi tìm giải pháp nâng năng suất, kiểm soát chất lượng, tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh. Với hợp tác xã, cơ sở chế biến và doanh nghiệp nông nghiệp, đây là dịp tiếp cận công nghệ bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Với cộng đồng khởi nghiệp và các nhóm nghiên cứu, đây là nơi giới thiệu sản phẩm, nhận phản hồi thị trường, tìm đối tác và thử nghiệm công nghệ…

Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên trao giải thưởng cho các đội thi xuất sắc cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Cuộc thi thu hút 317 đội thi trên toàn tỉnh và địa phương liên kết tham gia tranh tài, kỷ lục về số lượng tham gia cấp tỉnh trong cả nước. Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn 52 đội vào vòng chung kết và lựa chọn 26 dự án, đội thi đạt giải cao, trong đó có 2 giải nhất được trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ cuộc thi này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cũng định hướng và xây dựng chương trình giáo dục sáng tạo, kết nối cố vấn và nhà đầu tư theo mốc 30, 60, 90, 360 ngày dựa trên nhu cầu thực tế của từng dự án và kết nối 26 dự án với các tổ chức đầu tư uy tín và các doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ…