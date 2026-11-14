Tinh Hoa Việt 2026: Đánh thức di sản, lan tỏa tinh hoa và kết nối điểm đến

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng được xây dựng trên tinh thần đồng hành cùng các chủ trương lớn về phát triển văn hóa và du lịch của đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những đóng góp xuất sắc mà còn tạo động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, làm mới và lan tỏa trong đời sống hiện đại.

Ra mắt Hội đồng Ban giám khảo của Giải thưởng

Khởi xướng từ năm 2025, Tinh Hoa Việt từng bước xây dựng nền tảng hoạt động bền vững, hướng tới hình thành một hệ thống ghi nhận và tôn vinh có chiều sâu đối với các cá nhân, tập thể, tác phẩm và sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Thông qua hoạt động vinh danh, giải thưởng mong muốn khẳng định vai trò của văn hóa và nghệ thuật như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Ban Tổ chức cho biết các đối tượng được xét chọn không chỉ cần có thành tựu nổi bật trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc mà còn phải thể hiện khả năng thích ứng, hội nhập và tạo ảnh hưởng tích cực trong đời sống nghệ thuật trong nước cũng như quốc tế. Văn hóa, theo tinh thần của giải thưởng, không chỉ là những giá trị được lưu giữ mà còn cần được thực hành, sáng tạo và truyền cảm hứng liên tục cho các thế hệ.

Các đề cử sẽ được đánh giá dựa trên bốn nhóm tiêu chí gồm giá trị nghệ thuật; bản sắc văn hóa Việt Nam; tính sáng tạo, đổi mới; và sức ảnh hưởng xã hội. Những tiêu chí này nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đổi mới, giữa giá trị chuyên môn và khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Hội đồng báo chí

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của hạng mục “Tinh hoa Lan tỏa” với 5 giải thưởng. Hạng mục này hướng tới tôn vinh những cá nhân, tập thể đã góp phần quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật, truyền thông, du lịch và các hoạt động sáng tạo trong nước cũng như quốc tế.

Ngoài ra, chương trình Tinh Hoa Việt Collection sẽ giới thiệu những thương hiệu, nhân vật và sáng kiến tiêu biểu, tạo không gian hợp tác giữa doanh nghiệp với cộng đồng văn hóa - nghệ thuật để cùng xây dựng nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững.

Một trong những dự án trọng điểm được công bố là series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam”, dự kiến phát hành trên các nền tảng số từ ngày 22/11/2026. Dự án sẽ kể những câu chuyện về lễ hội truyền thống bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khán giả quốc tế.

Năm nay, chương trình xác lập ba trụ cột chiến lược gồm Di sản là cội nguồn, Nghệ thuật là sức sống và Du lịch là cầu nối. Từ định hướng này, các hoạt động sẽ tập trung vào việc tôn vinh di sản và nghệ nhân; kết nối lễ hội với trải nghiệm văn hóa; kể chuyện di sản bằng công nghệ và truyền thông hiện đại; đồng thời quảng bá điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải thưởng, cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, tạo cơ hội để nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng những phương thức hiện đại, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Nhà sáng lập Giải thưởng Tinh Hoa Việt Nguyễn Phan Giang nhấn mạnh, thông điệp của mùa giải năm nay là đưa di sản trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và kết nối văn hóa với du lịch. Theo ông, để tinh hoa Việt có thể đi xa và hiện diện mạnh mẽ hơn trên bản đồ văn hóa thế giới, cần có sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và công chúng.

Với những đổi mới về nội dung và định hướng phát triển, Tinh Hoa Việt 2026 không chỉ là một giải thưởng tôn vinh thành tựu, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa di sản, nghệ thuật, truyền thông và du lịch, tạo động lực để văn hóa Việt Nam tiếp tục được gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa trong kỷ nguyên mới.

Theo công bố của Ban Tổ chức, cơ cấu Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 gồm 18 giải thưởng, chia thành 4 hạng mục chính, bao quát các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật đa lĩnh vực, lan tỏa văn hóa Việt và tôn vinh những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.