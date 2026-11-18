Điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự ra mắt của chuỗi sự kiện Tinh Hoa Việt Collection nhằm kết nối doanh nghiệp với cộng đồng sáng tạo.

“Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lĩnh vực thông tin và truyền thông không chỉ đơn thuần là kênh phản ánh đời sống xã hội mà còn là hạ tầng mềm quan trọng để định hướng thẩm mỹ, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng”. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh tại họp báo công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026, diễn ra chiều 14/11 tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, sự kết nối giữa báo chí chính thống và khối sáng tạo sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM đến năm 2030.

Thành phố sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để giải thưởng lan tỏa rộng rãi, qua đó góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Tinh hoa Việt 2026, sự kiện do Báo Văn hóa, ZOA Creative phối hợp cùng Tạp chí Vietnam Travel tổ chức, trở lại với thông điệp “Đánh thức Di sản - Lan tỏa Tinh hoa - Kết nối Điểm đến”.

Đây không chỉ là sân chơi tôn vinh những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà còn hướng đến việc kết nối các giá trị di sản với sáng tạo đương đại, tạo động lực cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh đồng hành cùng Tinh hoa Việt 2026.

So với mùa giải đầu tiên năm 2025, giải thưởng năm nay mở rộng định hướng hoạt động, tập trung nhiều hơn vào những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật mang hơi thở đương đại.

Trọng tâm là khơi dậy sức sống của di sản trong đời sống hôm nay, khuyến khích sáng tạo trên nền tảng bản sắc dân tộc và thúc đẩy sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn của mùa giải 2026 là hạng mục Tinh hoa lan tỏa với 5 giải thưởng, hướng đến việc tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, tiếp nối và quảng bá bản sắc Việt Nam.

Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực đưa các giá trị văn hóa dân tộc vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng, tiếp cận công chúng rộng rãi hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tinh Hoa Việt 2026: Đánh thức di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh văn hóa ngày càng được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia, việc kết nối di sản với các ngành công nghiệp sáng tạo được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội chuyển hóa giá trị tinh thần thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, sự gắn kết giữa văn hóa và du lịch có thể góp phần tạo nên những sản phẩm, trải nghiệm mang bản sắc riêng, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến ở Việt Nam.

Tại mùa giải đầu tiên năm 2025, Giải thưởng Tinh Hoa Việt đã vinh danh 15 cá nhân và tập thể có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Tiếp nối kết quả này, mùa giải 2026 đặt mục tiêu mở rộng sức lan tỏa, đồng thời khẳng định vai trò của các chủ thể sáng tạo trong hành trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 gồm nhiều tên tuổi uy tín thuộc nhiều lĩnh vực. Đó là NSND Vương Duy Biên; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; TS-NSND Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam; nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Hội đồng Giám khảo sẽ cùng Hội đồng Chuyên môn, Hội đồng Nhà báo chấm điểm để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất ở 4 hạng mục:

- Hạng mục A - Tinh hoa Âm nhạc;

- Hạng mục B - Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực;

- Hạng mục C - Tinh hoa Lan tỏa;

- Hạng mục D - Giải thưởng Đặc biệt: Tinh hoa Cống hiến.