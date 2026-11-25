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Ngày 24/11/2026 - Chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Ocean City, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra với những dấu ấn về nghệ thuật biểu diễn, công tác dàn dựng và sự giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả. Diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình quy tụ 15 tiết mục thuộc nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại, thu hút sự quan tâm của công chúng thuộc nhiều thế hệ.

Điểm đáng ghi nhận là cách kết nối những phong cách biểu diễn khác nhau trong một không gian sân khấu hiện đại. Sự chuyển tiếp giữa quan họ, xẩm, chèo, chầu văn, dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam và các sáng tác đương đại tạo nên những sắc thái nghệ thuật riêng. Bên cạnh hiệu quả của công nghệ trình diễn, khả năng diễn xướng, sự phối hợp và giao lưu trực tiếp của nghệ sĩ đã tạo thêm sức hấp dẫn cho chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức. Ảnh: Hòa Nguyễn

Qua thực tế biểu diễn, chương trình cho thấy vai trò nổi bật của nghệ sĩ trong việc chuyển tải giá trị di sản, bên cạnh hiệu quả của công tác dàn dựng và tổ chức sân khấu. Những cuộc gặp gỡ nghệ thuật, sự tương tác với khán giả và những cách thể hiện mang dấu ấn cá nhân đã góp phần tạo nên diện mạo riêng của cuộc hội tụ âm nhạc ba miền.

Dấu ấn biểu diễn trong không gian sân khấu hiện đại

Một trong những yếu tố tạo nên diện mạo của Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền là sự đầu tư về không gian biểu diễn. Hệ thống màn hình LED khổ lớn, công nghệ trình chiếu, ánh sáng và hiệu ứng nhạc nước được kết hợp với âm nhạc, vũ đạo, hỗ trợ việc thể hiện những sắc thái khác nhau của từng tiết mục.

Với một chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, công tác dàn dựng đặt ra yêu cầu tạo sự liền mạch, đồng thời bảo đảm đặc trưng riêng của từng thể loại. Quan họ thiên về lối hát giao duyên và sự tinh tế trong xử lý giai điệu; xẩm giàu tính kể chuyện, có khả năng giao tiếp trực tiếp với người nghe; chèo kết hợp lời hát, diễn xuất và động tác ước lệ; chầu văn có hệ thống làn điệu, tiết tấu cùng những đặc điểm diễn xướng gắn với thực hành tín ngưỡng.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni biểu diễn làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh “Ngồi tựa mạn thuyền”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Việc bố trí xen kẽ các tiết mục tạo nên sự chuyển đổi về tiết tấu, không khí và cảm xúc. Những khoảng lắng của dân ca được tiếp nối bằng các hình thức biểu diễn giàu tính sân khấu, trong khi những sáng tác đương đại bổ sung nhịp điệu và phong cách thể hiện khác. Cách tổ chức này góp phần duy trì nhịp độ chương trình, đồng thời giúp khán giả tiếp cận nhiều hình thức biểu đạt trong cùng một buổi diễn.

Tốp ca Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh với "Khách đến chơi nhà". Ảnh: Hòa Nguyễn

Đáng chú ý, giữa không gian có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, giọng hát, kỹ năng diễn xướng và phong cách của nghệ sĩ vẫn giữ vị trí trung tâm. Điều này được thể hiện rõ ở những tiết mục mà khả năng biểu cảm và sự tương tác trực tiếp trở thành yếu tố dẫn dắt người xem.

Mở màn bằng Khách đến chơi nhà, tốp ca Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mang đến lời chào đậm sắc thái văn hóa Kinh Bắc. Cách lựa chọn làn điệu quan họ để mở đầu tạo không khí đón khách gần gũi, phù hợp với tinh thần gặp gỡ, giao lưu của chương trình.

Với “Xẩm Hà thành”, NSND Thanh Ngoan tạo nên không khí gần gũi bằng lối hát giàu tính tự sự, nét hóm hỉnh và sự linh hoạt trong diễn xuất. Ảnh: Hòa Nguyễn

Với Xẩm Hà thành, NSND Thanh Ngoan tạo nên không khí gần gũi bằng lối hát giàu tính tự sự, nét hóm hỉnh và sự linh hoạt trong diễn xuất. Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ bước xuống khán phòng, trực tiếp giao lưu với khán giả đã phát huy thế mạnh của hát xẩm trong việc tạo sự gắn kết giữa người biểu diễn với người nghe. Giữa không gian nhà hát hiện đại, cách thể hiện ấy vẫn giữ được nét dân dã, tự nhiên của loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ở một sắc thái khác, NSND Thu Huyền thể hiện Duyên phận phải chiều bằng sự kết hợp giữa lời hát, ánh mắt, động tác và diễn xuất của chèo cổ. Qua cách xử lý làn điệu và biểu đạt tâm trạng nhân vật, tiết mục cho thấy đặc trưng của một loại hình sân khấu mà âm nhạc gắn bó chặt chẽ với ngôn ngữ hình thể.

NSND Thu Huyền thể hiện “Duyên phận phải chiều” bằng sự kết hợp giữa lời hát, ánh mắt, động tác và diễn xuất của chèo cổ. Ảnh: Hòa Nguyễn

Những cách thể hiện khác nhau của NSND Thanh Ngoan và NSND Thu Huyền cho thấy vai trò của kỹ năng, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp trong việc tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống. Công nghệ sân khấu phát huy tác dụng hỗ trợ, trong khi chất lượng diễn xướng và khả năng làm chủ không gian biểu diễn tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả nghệ thuật.

Ở các tiết mục khác, những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm tiếp tục thể hiện nét riêng của từng loại hình. NSND Thúy Hường mang đến vẻ đằm thắm của quan họ qua Sở cầu như ý; NSND Kiều Oanh giới thiệu sắc thái chầu văn lời cổ mang âm hưởng Huế qua Âm sắc Hương Bình; NSND Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Quỳnh Như thể hiện Sông Lam tình mẹ, tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh gắn với tình cảm gia đình, quê hương.

NSND Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Quỳnh Như thể hiện “Sông Lam tình mẹ”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Các hình thức diễn xướng tiếp tục được mở rộng qua Ăn ở trong rừng do nghệ sĩ Thúy Hằng cùng vũ đoàn thể hiện; Cô Bé Đông Cuông với sự tham gia của nghệ sĩ Thu Trang, NSƯT Việt Thắng, NSƯT Quốc Phòng và vũ đoàn; cùng tiết mục chèo Đò đưa do NSƯT Việt Thắng và NSƯT Quốc Phòng biểu diễn. Mỗi tiết mục góp thêm sắc thái riêng, từ sự kết hợp giữa giọng hát và vũ đạo đến ngôn ngữ biểu diễn của chèo, chầu văn. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cũng cho thấy tính tiếp nối trong hoạt động thực hành và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Bên cạnh những làn điệu dân gian, chương trình dành không gian cho các sáng tác đương đại. Mái đình làng biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện và Thắm sắc muôn màu của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh qua phần trình diễn của NSƯT Mai Lý đã bổ sung những màu sắc âm nhạc khác, tạo sự chuyển tiếp về phong cách và nhịp điệu.

NSƯT Mai Lý với "Thắm sắc muôn màu". Ảnh: Hòa Nguyễn

Chất liệu âm nhạc truyền thống phương Nam được giới thiệu qua Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam, với phần lời của Phạm Văn Đằng, theo các thể điệu Xuân Tình, Lưu Thủy Trường, do NSND Tấn Giao trình diễn. Tiết mục góp thêm nét riêng của âm nhạc Nam Bộ, hoàn thiện bức tranh nghệ thuật hội tụ ba miền.

Khép lại phần biểu diễn, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện mang đến không khí tươi vui, giàu năng lượng, tạo điểm kết cho hành trình nghệ thuật qua các miền văn hóa.

Những tiết mục có phong cách khác nhau đã góp phần tạo sự cân bằng giữa các hình thức diễn xướng truyền thống và sáng tác đương đại. Ảnh: Hòa Nguyễn

Nhìn từ tổng thể, những tiết mục có phong cách khác nhau đã góp phần tạo sự cân bằng giữa các hình thức diễn xướng truyền thống và sáng tác đương đại. Qua đó, chương trình thể hiện được sự phong phú của các chất liệu âm nhạc, đồng thời ghi nhận đóng góp của những nghệ sĩ trực tiếp thực hành, sáng tạo và giới thiệu di sản tới công chúng.

Những cuộc giao lưu tạo thêm chiều sâu cho chương trình

Bên cạnh dấu ấn của các nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghệ thuật truyền thống, chương trình ghi nhận những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ và những người biểu diễn đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ, cùng sự tham gia của vũ đoàn trong tiết mục quan họ Ngồi tựa mạn thuyền, là một ví dụ. Qua phần biểu diễn và giao lưu, khán giả có dịp tiếp cận cách một nghệ sĩ nước ngoài tìm hiểu và thực hành làn điệu dân gian Việt Nam.

Trong phần giao lưu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế bày tỏ mong muốn tiếp tục quảng bá quan họ với bạn bè quốc tế. Nghệ sĩ Sanchita Kulkarni chia sẻ những cảm nhận về vẻ đẹp trong cách biểu đạt tình cảm của quan họ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với cơ hội được tìm hiểu, trình diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ trong tiết mục quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Từ cuộc gặp gỡ này, có thể thấy hoạt động giao lưu văn hóa đòi hỏi sự quan tâm, tìm hiểu và quá trình học hỏi của người nghệ sĩ. Khả năng tiếp cận di sản từ những người thuộc các nền văn hóa khác nhau cũng cho thấy sức hấp dẫn của âm nhạc dân gian Việt Nam trong môi trường giao lưu quốc tế.

Một trải nghiệm khác được mang đến qua Bèo dạt mây trôi do ca sĩ người Mỹ Kyo York thể hiện. Tác phẩm được trình diễn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, với phần lời tiếng Anh do chính nam ca sĩ thực hiện. Trong phần giao lưu, Kyo York chia sẻ những khó khăn khi chuyển ngữ dân ca Việt Nam, nhất là yêu cầu giữ được nội dung, tinh thần tác phẩm và sự phù hợp giữa lời mới với giai điệu.

Ca sĩ Kyo York thể hiện “Bèo dạt mây trôi” và giao lưu với khán giả tại chương trình. Ảnh: Hòa Nguyễn

Những chia sẻ này giúp công chúng hiểu thêm quá trình lao động nghệ thuật phía sau tiết mục. Việc chuyển tải âm nhạc dân gian Việt Nam sang một ngôn ngữ khác đòi hỏi sự am hiểu văn hóa, khả năng xử lý ngôn ngữ và những lựa chọn phù hợp với đặc điểm âm nhạc của tác phẩm gốc.

Từ sân khấu đến những giá trị được tiếp nối

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cao sự chủ động của Báo Thể thao và Văn hóa trong việc trực tiếp tổ chức hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với vai trò một cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, thể thao thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu những giá trị văn hóa, đồng thời góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và đời sống tinh thần của công chúng.

Theo Thứ trưởng, việc đứng ra tổ chức chương trình cho thấy Báo Thể thao và Văn hóa đã cụ thể hóa trách nhiệm ấy bằng hành động. Từ trang báo đến sân khấu, Báo góp phần kết nối nghệ sĩ với khán giả, tạo thêm không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay. Đây cũng là cách cơ quan báo chí đồng hành với người làm văn hóa, khơi gợi sự quan tâm của xã hội đối với công việc gìn giữ và phát huy di sản.

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hòa Nguyễn

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, khẳng định:

“Qua chương trình hôm nay, Báo Thể thao và Văn hóa mong góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống bằng những việc làm cụ thể như thế.

Từ câu quan họ đằm thắm của miền Bắc, những làn điệu dân ca sâu lắng của miền Trung đến âm hưởng phóng khoáng, nghĩa tình của phương Nam, mỗi vùng đất gửi vào lời ca một tình cảm riêng. Khi những làn điệu ấy gặp nhau trên sân khấu, có lẽ mỗi chúng ta cũng sẽ bắt gặp một chút quê hương mình trong đó. Đôi khi, chỉ một câu hát cũng đủ gợi nhớ nơi ta đã lớn lên và mong được trở về”.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu. Ảnh: Hòa Nguyễn

Ông khẳng định: “Qua từng trang báo và những chương trình như hôm nay, chúng tôi mong có thêm nhiều dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ công chúng. Chúng tôi đặc biệt mong các bạn trẻ tìm thấy niềm vui khi nghe một câu hát xưa, thêm tự hào về văn hóa quê hương và muốn góp sức gìn giữ, tiếp nối những gì cha ông để lại”.

Nhìn lại chương trình, những kết quả đáng ghi nhận được thể hiện qua cách tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật trong một tổng thể sân khấu, sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, những cuộc giao lưu văn hóa và sự đón nhận của khán giả thuộc nhiều thế hệ. Các yếu tố ấy tạo nên một chương trình đa dạng về hình thức thể hiện, đồng thời cho thấy khả năng thu hút công chúng của những giá trị âm nhạc truyền thống khi được giới thiệu bằng phương thức phù hợp.

“Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” đã tạo thêm một dịp gặp gỡ giữa những người làm nghệ thuật với công chúng. Ảnh: Hòa Nguyễn

Diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền đã tạo thêm một dịp gặp gỡ giữa những người làm nghệ thuật với công chúng. Từ các làn điệu dân gian đến những sáng tác đương đại, chương trình thể hiện sự đa dạng của âm nhạc Việt Nam qua những hình thức biểu diễn và phong cách nghệ thuật riêng.

Sau khi sân khấu khép lại, những giá trị đã được giới thiệu có thể tiếp tục đến với công chúng qua các hoạt động truyền thông, biểu diễn và giao lưu văn hóa. Việc duy trì sự quan tâm ấy sẽ góp phần phát huy ý nghĩa lâu dài của chương trình, tạo thêm điều kiện để nghệ thuật truyền thống tiếp tục được thực hành, trao truyền và hiện diện trong đời sống đương đại.

BAN TỔ CHỨC