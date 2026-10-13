Một tấm vải lanh, một bộ trang phục truyền thống hay một món ăn quen thuộc có thể trở thành lời giới thiệu sinh động về vùng đất và con người. Với xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang, những giá trị được gìn giữ trong đời sống cộng đồng đang mở ra cơ hội tạo thêm sức hút cho du lịch. Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám năm 2026, dự kiến tổ chức trong hai ngày 24 - 25/10, là dịp để địa phương giới thiệu bản sắc, kết nối các hoạt động trải nghiệm và tạo cơ hội để người dân tham gia, hưởng lợi từ việc đón khách.