Ngày còn bé, tôi thường thức giấc bởi mùi xôi thơm lan từ gian bếp nhỏ. Khi ngoài trời còn tối, phố xá chưa đông người qua lại, mẹ đã dậy nhóm bếp, vo gạo nếp, chuẩn bị những mẻ xôi đầu tiên trong ngày. Khói bếp quyện với hương nếp mới, đậu xanh, hành phi và dừa nạo, tạo nên mùi thơm mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.