Tinh hoa nghề thêu Minh Lãng 200 năm tuổi tại tỉnh Hưng Yên
Để nghề thêu không chỉ tồn tại trong ký ức của những người thợ lớn tuổi, Minh Lãng cần thử nghiệm những hướng đi mới, phù hợp với thị trường hiện đại để gìn giữ di sản thủ công mình.
Không lâu đời và nổi tiếng như Quất Động hay Đông Cứu ở Thường Tín, Hà Nội, làng thêu Minh Lãng trước thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên), vẫn tạo được dấu ấn riêng với những sản phẩm thêu tay tinh xảo, từ tranh phong cảnh, tranh chân dung đến trang phục truyền thống./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tinh-hoa-nghe-theu-minh-lang-200-nam-tuoi-tai-tinh-hung-yen-post1151070.vnp