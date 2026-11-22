Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 26.11 đến 4.12 tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Sự kiện do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức; Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở VHTT tỉnh An Giang triển khai thực hiện, với sự đồng hành, tài trợ của Tập đoàn Sun Group cùng một số đối tác.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, diễn ra ngày 24.11.2026.

13 quốc gia thuộc 5 châu lục tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế 2026

Sắc màu múa rối năm châu

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục.

Các đoàn quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Mỗi đoàn mang tới một ngôn ngữ biểu đạt riêng, được hình thành từ chất liệu con rối, kỹ thuật điều khiển, âm nhạc, tạo hình và những câu chuyện văn hóa của từng quốc gia.

Điểm nhấn của Liên hoan là sự hiện diện của nhiều loại hình múa rối độc đáo. Myanmar giới thiệu nghệ thuật rối dây giàu bản sắc; Singapore mang tới rối tay; Hàn Quốc kết hợp rối gỗ với âm nhạc truyền thống.

Đoàn Thái Lan tạo dấu ấn với kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng phối hợp điều khiển một con rối. Từ Peru, nghệ thuật múa rối gặp gỡ điệu múa kéo truyền thống, tạo nên sự kết hợp giữa chuyển động con rối với một hình thức biểu đạt văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên.

Đoàn Lào mang tới rối mặt nạ, rối bóng và những con rối được sáng tạo từ vật dụng tái chế. Malaysia, Philippines và Vương quốc Anh góp mặt với các tiết mục rối que, rối dây.

Ai Cập khai thác nghệ thuật rối cạn qua những câu chuyện cổ tích được hiện đại hóa, trong khi Indonesia và Úc giới thiệu các màn trình diễn rối bóng.

Sự phong phú về loại hình, chất liệu và phong cách biểu diễn hứa hẹn tạo nên bức tranh đa sắc của nghệ thuật múa rối thế giới. Qua chuyển động, âm nhạc và ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm cho thấy khả năng kết nối và vượt qua rào cản ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật giàu tính biểu cảm này.

Khẳng định bản sắc múa rối Việt Nam

Nước chủ nhà Việt Nam có 4 đơn vị tham dự, gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM.

Các đơn vị mang đến những chương trình thể hiện sự phong phú của nghệ thuật múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn và các tích trò truyền thống đến những tìm tòi mới trong phương thức biểu đạt.

Nhiều chương trình kết hợp múa rối với âm nhạc, nghệ thuật hình thể và kỹ thuật sân khấu hiện đại, mở rộng khả năng kể chuyện và tiếp cận khán giả đương đại.

Trong đó, rối nước tiếp tục là dấu ấn nổi bật. Được hình thành từ đời sống của cư dân nông nghiệp, loại hình này lấy mặt nước làm sân khấu, kết hợp con rối gỗ, âm nhạc, lời ca và kỹ thuật điều khiển sau mành trúc để tái hiện sinh hoạt lao động, lễ hội cùng trí tưởng tượng dân gian.

Thông qua các chương trình biểu diễn, nghệ thuật múa rối Việt Nam có dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và bản sắc văn hóa dân tộc.

Liên hoan đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ trong nước giao lưu, trao đổi chuyên môn, tiếp cận những phương pháp biểu diễn và tư duy sáng tạo mới; qua đó góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao vị thế của múa rối Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Không gian sân khấu mở bên bờ biển của Nhà hát À Ơi (Thị trấn Hoàng Hôn), nơi diễn ra Liên hoan Múa rối quốc tế 2026

Đưa nghệ thuật đến gần công chúng

Không chỉ có các chương trình biểu diễn chính thức, Liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, workshop, masterclass và trưng bày con rối.

Thông qua đó, công chúng có thể trực tiếp tìm hiểu quá trình sáng tạo, chế tác và điều khiển con rối; đồng thời khám phá những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi loại hình.

Đoàn Malaysia dự kiến tổ chức workshop sáng tạo và làm rối bóng giấy Wayang Kulit. Đoàn Myanmar trình diễn kỹ thuật điều khiển rối dây, giới thiệu cấu tạo con rối.

Peru mang tới hoạt động trải nghiệm điều khiển rối kết hợp múa kéo truyền thống. Đoàn Ai Cập giới thiệu nghệ thuật rối Aragoz và trưng bày các nhân vật trong tác phẩm.

Đoàn Hàn Quốc dự kiến trưng bày rối gỗ truyền thống. Trong khi đó, Thái Lan tổ chức masterclass về kỹ thuật ba nghệ sĩ phối hợp điều khiển một con rối.

Các hoạt động trải nghiệm không chỉ tạo cơ hội để nghệ sĩ quốc tế chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật với công chúng, giúp người xem hiểu hơn về lao động sáng tạo phía sau mỗi chuyển động trên sân khấu.

Kết nối nghệ thuật với du lịch

Việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Liên hoan đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa thông qua sự kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, du lịch và các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Những chương trình biểu diễn, trưng bày và trải nghiệm tại Nhà hát À Ơi được kỳ vọng làm phong phú đời sống văn hóa tại Phú Quốc, mang nghệ thuật múa rối tới gần hơn với người dân, du khách và tạo thêm cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn.

Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra lúc 20h ngày 26.11. Các chương trình biểu diễn dự thi được tổ chức từ ngày 27.11 đến 2.12.

Lễ bế mạc, vinh danh và trao giải diễn ra lúc 20h ngày 4.12 tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

Từ những truyền thống và phương thức biểu đạt khác nhau, các nghệ sĩ cùng gặp nhau bằng tài năng, sức sáng tạo và tình yêu dành cho múa rối.

Đó cũng là tinh thần của “Tài hoa kết nối năm châu”, nơi mỗi con rối mang theo một câu chuyện văn hóa và mỗi cuộc gặp gỡ mở ra những khả năng mới cho nghệ thuật.

Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026

Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu.

Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang.

Thời gian: 25/11 – 05/12/2026.

Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục.

Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác.