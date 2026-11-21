Gian hàng quạt Chàng Sơn thu hút đông đảo người dân. Ảnh: Mộc Miên

Lan tỏa bản sắc tinh hoa làng nghề Việt

Ngay sau hoạt động diễu hành của các đoàn làng nghề, không gian trưng bày và trải nghiệm thủ công mỹ nghệ đã mở ra một bức tranh văn hóa đa sắc màu giữa lòng Thủ đô. Những sản phẩm quen thuộc như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre Thạch Xá, diều Bá Dương Nội,… được giới thiệu trong các khu vực trưng bày sinh động, thu hút người dân và du khách dừng chân khám phá.

Không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu quy trình chế tác, giao lưu với nghệ nhân và thử sức ở một số công đoạn làm nghề. Những đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của các nghệ nhân cùng sự háo hức của người trải nghiệm đã tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi tại các gian hàng.

Tại không gian làng nghề nón làng Chuông, hoạt động trải nghiệm vẽ trang trí nón lá thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em nhỏ. Những chiếc nón trắng mộc mạc trở thành nơi để người tham gia thỏa sức sáng tạo với các họa tiết, màu sắc theo sở thích.

Hoạt động trải nghiệm trang trí nón lá truyền thống mang đến không gian sáng tạo hấp dẫn. Ảnh: Vi Giáng

Nghệ nhân Tạ Thu Hương bày tỏ niềm vui mừng khi nghề truyền thống được giới thiệu trong một sự kiện văn hóa quy mô lớn, ngay giữa không gian trung tâm Thủ đô. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, mở ra một không gian hội tụ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Với những nghệ nhân gắn bó cùng nghề truyền thống, ngày hội không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm, giới thiệu tinh hoa làng nghề mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và trao truyền di sản. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Theo nghệ nhân Tạ Thu Hương, việc thiết kế các khu vực trưng bày mở, kết hợp hoạt động trải nghiệm trực tiếp như workshop vẽ nón không chỉ tạo điểm nhấn hấp dẫn mà còn giúp du khách hiểu thêm về giá trị của sản phẩm thủ công và công sức của những người làm nghề.

Hào hứng tham gia hoạt động vẽ nón, em Tú Anh, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Định Công (Hà Nội) cho biết, rất thích không gian trải nghiệm này. Với các em nhỏ, việc được tự tay trang trí một chiếc nón lá không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội tiếp cận những nét đẹp văn hóa truyền thống qua hoạt động thực tế.

Tạo sức sống mới cho không gian văn hóa Thủ đô

Cùng với nghề nón, không gian giới thiệu quạt Chàng Sơn cũng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Những chiếc quạt với kiểu dáng, hoa văn đa dạng không chỉ thể hiện sự tinh tế trong kỹ thuật chế tác mà còn mang theo nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn gắn bó với nghề làm quạt giấy truyền thống. Ảnh: Vi Giáng

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn cho biết, làng quạt Chàng Sơn (xã Tây Phương, Hà Nội) cùng các sản phẩm thủ công truyền thống đã góp phần đưa câu chuyện về nghề làm quạt đến gần hơn với công chúng. Qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm, du khách có dịp cảm nhận sự công phu, khéo léo trong từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm.

Điểm hấp dẫn của không gian làng nghề không chỉ nằm ở sự phong phú của sản phẩm mà còn ở những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi nghề thủ công. Nhiều du khách, trong đó có khách quốc tế, các bạn trẻ và học sinh, sinh viên, hào hứng tìm hiểu, trải nghiệm, ghi lại những khoảnh khắc cùng nghệ nhân. Qua đó, những giá trị tưởng chừng chỉ hiện diện trong các làng nghề truyền thống được đưa đến gần hơn với nhịp sống đô thị hiện đại.

Du khách quốc tế tìm hiểu các sản phẩm tinh xảo cảu làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. Ảnh: Vi Giáng

Tham gia các hoạt động sáng tạo tại không gian làng nghề của Thủ đô. Ảnh: Vi Giáng

Trước đó, sáng 21-11, hoạt động diễu hành khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội với gần 4.000 người tham gia đã tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ. Trong đó, khối diễu hành làng nghề quy tụ 144 nghệ nhân, đại diện cho 9 làng nghề tiêu biểu của Thủ đô để lại ấn tượng với những với đông đảo công chúng.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, những không gian trải nghiệm làng nghề đã cho thấy một cách tiếp cận gần gũi, sinh động trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Khi di sản không chỉ được trưng bày để ngắm nhìn mà còn được khám phá, thực hành và cảm nhận, những tinh hoa nghề Việt tiếp tục được trao truyền, nuôi dưỡng sức sống mới, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong dòng chảy đương đại.