'Tinh hoa hội tụ' - Hành trình đưa di sản làng nghề đến gần công chúng

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm).

Kéo dài đến ngày 3/1/2027, với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, chương trình là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghề thủ công truyền thống, tri ân các thế hệ nghệ nhân đã bền bỉ gìn giữ và trao truyền tri thức nghề; đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lấy cảm hứng từ lịch sử Thăng Long - Kẻ Chợ, nơi hội tụ sản vật, con người và tinh hoa văn hóa các vùng miền, “Tinh hoa hội tụ” kể câu chuyện về hành trình của nghề thủ công từ làng quê đến phố thị, từ những vật liệu bình dị đến các tác phẩm nghệ thuật, từ kỹ nghệ truyền thống đến sáng tạo đương đại.

Xuyên suốt chương trình là hình tượng “Con thuyền Tinh hoa”, gợi nhắc ký ức văn hóa hồ Hoàn Kiếm và những dòng giao thương đưa sản vật về kinh thành Thăng Long xưa. Con thuyền mang ý nghĩa biểu tượng, không chỉ chuyên chở hàng hóa mà còn kết nối con người, tri thức và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm diễn ra trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”.

Điểm nhấn tại mặt tiền Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm là không gian sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa”, với hình ảnh con thuyền mang theo gốm sứ, sản phẩm mây tre và các vật liệu thủ công, kết hợp tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá bằng gốm, tre và gỗ.

Từ con thuyền, công chúng bước vào ba không gian trưng bày, mỗi không gian là một câu chuyện về bàn tay, kỹ nghệ và sức sáng tạo của người Việt: “Đan - Từ tre mây thành hình”, giới thiệu nghề mây tre đan Phú Vinh và những sáng tạo từ chất liệu truyền thống; “Thêu nên lịch sử - Câu chuyện hồ Gươm”, giới thiệu nghệ thuật thêu của Nghệ nhân Vũ Giỏi cùng con trai Vũ Đình Thi, nổi bật với tác phẩm tái hiện truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa Vàng; “Dòng sông gốm - Từ đất qua lửa”, giới thiệu các sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh, kết nối kỹ nghệ gốm Bát Tràng với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Không dừng lại ở việc giới thiệu hiện vật, “Tinh hoa hội tụ” hướng tới một hình thức tiếp cận di sản giàu tính tương tác. Công chúng có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân, quan sát thao diễn, tìm hiểu kỹ thuật và trực tiếp trải nghiệm đan, thêu, tạo hình gốm; thưởng trà và cảm nhận những nét đẹp trong đời sống văn hóa Hà Nội.

Qua đó, khoảng cách giữa người thưởng lãm và người sáng tạo được rút ngắn, để mỗi trải nghiệm trở thành một cơ hội hiểu hơn, trân trọng hơn giá trị của lao động thủ công.

Thông qua chương trình, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội mong muốn phát huy vai trò của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội như một không gian kết nối, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, tạo thêm sức sống cho nghề thủ công truyền thống và những sản phẩm văn hóa, du lịch giàu bản sắc của Thủ đô.