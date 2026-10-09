Tinh hoa đồ uống Việt hội tụ tại lễ hội văn hóa Hà Nội 2026

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức hướng tới kết nối ngành đồ uống với các hoạt động du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là mô hình không gian mở với 70 gian hàng của 60 doanh nghiệp, thương hiệu đồ uống uy tín, được bố trí thành bốn khu vực chuyên đề gồm bia - rượu, trà, cà phê, nước trái cây và đồ uống sáng tạo. Mỗi không gian mang phong cách riêng, kết hợp giữa giá trị truyền thống và xu hướng tiêu dùng hiện đại, giúp người dân, du khách khám phá sự phong phú của văn hóa đồ uống Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026.

Từ hương vị trà sen Tây Hồ, cà phê phin truyền thống đến các sản phẩm đồ uống thảo mộc, hữu cơ và sáng tạo, lễ hội mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng. Không chỉ thưởng thức, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, giao lưu với nghệ nhân, doanh nghiệp và trực tiếp tham gia các hoạt động trình diễn pha chế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, đồ uống không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn là một phần của đời sống văn hóa, phản ánh phong tục, tập quán và nét thanh lịch của người Hà Nội.

Theo ông Phạm Tuấn Long, từ chén trà sen Tây Hồ thanh tao, ly cà phê phin đậm đà của phố cổ đến những sản phẩm rượu, bia mang dấu ấn làng nghề và công nghiệp hiện đại, mỗi thức uống đều chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và nếp sống của Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026.

Thông qua lễ hội, ngành du lịch Hà Nội mong muốn tiếp tục tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân và thương hiệu uy tín; đồng thời khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, mô hình kinh doanh kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa đồ uống. Ban tổ chức chú trọng xây dựng, quảng bá những tour tham quan làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và các cơ sở chế biến đồ uống đặc trưng. Theo đó, du khách có thể tìm hiểu lịch sử hình thành, quy trình sản xuất, trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn chế biến, thưởng thức và mua sản phẩm ngay tại cơ sở.

Không gian Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 rực rỡ ánh sáng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm trong đêm khai mạc.

Đông đảo người dân và du khách tham quan các gian hàng, tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm tại Lễ hội.

Không gian trà Việt thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức, tìm hiểu nét đẹp văn hóa trà truyền thống tại lễ hội.

Người dân tìm hiểu các sản phẩm đồ uống tại gian hàng, trải nghiệm sự đa dạng của các dòng đồ uống được giới thiệu tại lễ hội.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, lễ hội còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian, giao lưu với nghệ nhân, workshop trải nghiệm, trình diễn pha chế và các hoạt động tương tác tại gian hàng. Hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu vực check-in được thiết kế kết hợp hình ảnh Hà Nội với những yếu tố hiện đại, tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn, đặc biệt đối với giới trẻ.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm, Ban tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa thưởng thức đồ uống văn minh, có trách nhiệm, không ép buộc người khác sử dụng rượu, bia. Những thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” và “Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia” được lan tỏa nhằm nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Với sự kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống, sản phẩm sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm hiện đại, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 không chỉ góp phần quảng bá tinh hoa đồ uống Việt mà còn mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, làng nghề và ngành du lịch. Qua đó, từng bước xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội năng động, sáng tạo, thanh lịch và giàu bản sắc.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 diễn ra đến hết ngày 11/10.