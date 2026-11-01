Tinh hoa bản sắc 3 miền hội tụ trong MV 'Gấm hoa Việt Nam'

NSƯT Võ Minh Lâm và Nguyễn Duyên Quỳnh kết hợp trong MV vừa phát hành "Gấm hoa Việt Nam"

Gấm hoa Việt Nam do nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác, Đạt Kìm là nghệ sĩ hòa âm và sản xuất âm nhạc. MV ca khúc trình làng tối 31-10 là sản phẩm nghệ thuật tâm huyết được các nghệ sĩ dày công nghiên cứu và đầu tư chỉn chu hướng tới chào mừng năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

MV Gấm hoa Việt Nam đưa khán giả vào một hành trình nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu danh lam thắng cảnh và nét đẹp đời sống 54 dân tộc anh em trải dài trên mảnh đất hình chữ S. Khởi đầu từ hình ảnh ruộng bậc thang mê say lòng người ở Tây Bắc - Đông Bắc, Gấm hoa Việt Nam xuôi theo sông Hương để khán giả chiêm ngưỡng cố đô Huế. Chất ngọt lành, bình dị của sông nước Cửu Long ngay sau đó đưa khán giả tìm về đầm sen thơm ngát của Ao Bà Om – Trà Vinh, với điểm nhấn đầy xúc động khi tái dựng hình ảnh cố soạn giả Cao Văn Lầu bên chiếc đàn kìm, biểu tượng cho di sản đờn ca tài tử Nam bộ.

MV còn có những điểm nhấn là cảnh đẹp kỳ vĩ như Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình), hoạt động lễ hội như lễ hội Kate của dân tộc Chăm, múa cồng chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật múa bóng rỗi Nam bộ.

Hình ảnh trong MV

Tinh hoa bản sắc của 3 miền Tổ quốc còn thể hiện rõ nét qua nhạc điệu và cách hòa âm, thể hiện. Mỗi điểm dừng chân của Gấm hoa Việt Nam đều chạm đến người nghe bằng những kết tinh nhạc cụ đặc trưng của vùng miền. Có thể kể đến tiếng khèn, tiếng sáo Mèo vương vấn lưng đồi, giữa trập trùng ruộng bậc thang, nhã nhạc cung đình Huế ngân vang không gian vàng son và khơi dậy niềm tự hào với những giá trị văn hóa ngàn đời hay dư âm Dạ cổ hoài lang mang hồn cốt sông nước Nam bộ...