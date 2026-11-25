Lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt Nam trên đất nước Lào

Chương trình nhằm giới thiệu tới bạn bè Lào và cộng đồng hai món ăn truyền thống nổi tiếng bậc nhất của ẩm thực Việt Nam, phở và nem.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Champasak có đồng chí Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak và các lãnh đạo, phu nhân lãnh đạo tỉnh Champasak.

Về phía Việt Nam có đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện Văn phòng đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào; cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Tại chương trình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã giới thiệu tới các khách mời nguyên liệu và cách làm hai món phở và nem nổi tiếng của Việt Nam.

Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung, các món phở và nem do chính các cán bộ và phu nhân cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam chế biến có thể được coi là “món ăn của tình hữu nghị” bởi nguyên liệu làm nên các món ăn chính là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu của hai nước Lào và Việt Nam.

Các khách mời đã cùng tìm hiểu, trải nghiệm cách chế biến hai món nem và phở; cùng cảm nhận sự tinh tế, phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam khi thưởng thức hai món phở và nem.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tedavanh Keophilavanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Champasak, đánh giá cao sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong việc tổ chức chương trình nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực của Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse với lãnh đạo tỉnh Champasak và các vị khách mời.

Sự kiện là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa, góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam; tăng cường gắn kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam và chính quyền sở tại.