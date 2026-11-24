NSND Thu Huyền với tiết mục "Duyên phận phải chiều"

Chương trình do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Ocean City, tỉnh Hưng Yên.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống trong không gian sân khấu hiện đại. Quan họ, xẩm, chèo, chầu văn, dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam cùng những sáng tác đương đại được sắp xếp đan xen, tạo nên sự thay đổi về tiết tấu và màu sắc biểu diễn.

Nghệ thuật truyền thống trên sân khấu hiện đại

Hệ thống màn hình LED, công nghệ trình chiếu, ánh sáng và hiệu ứng nhạc nước được kết hợp với âm nhạc, vũ đạo, hỗ trợ việc thể hiện đặc trưng của từng tiết mục. Tuy nhiên, yếu tố giữ vai trò trung tâm vẫn là giọng hát, kỹ năng diễn xướng và phong cách của nghệ sĩ.

Với Xẩm Hà thành, NSND Thanh Ngoan tạo không khí gần gũi bằng lối hát giàu tính tự sự, nét hóm hỉnh và sự linh hoạt trong diễn xuất.

NSND Thanh Ngoan (trái) và NSND Thúy Hường

NSND Thu Huyền thể hiện Duyên phận phải chiều bằng sự kết hợp giữa lời hát, ánh mắt, động tác và diễn xuất của chèo cổ. Cách xử lý làn điệu và biểu đạt tâm trạng nhân vật cho thấy đặc trưng của loại hình sân khấu mà âm nhạc gắn bó chặt chẽ với ngôn ngữ hình thể.

Các nghệ sĩ khác cũng mang đến những sắc thái riêng. NSND Thúy Hường thể hiện vẻ đằm thắm của quan họ qua Sở cầu như ý; NSND Kiều Oanh giới thiệu chầu văn lời cổ mang âm hưởng Huế với tiết mục Âm sắc Hương Bình. NSND Hồng Lựu cùng nghệ sĩ Hà Quỳnh Như trình diễn Sông Lam tình mẹ, tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh gắn với tình cảm gia đình, quê hương.

Những tiết mục như Cô Bé Đông Cuông, Đò đưa, Ăn ở trong rừng tiếp tục bổ sung các hình thức diễn xướng, tạo sự phong phú cho chương trình. Sự tham gia của những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng cho thấy tính tiếp nối trong hoạt động thực hành và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

NSND Hồng Lựu cùng giọng ca trẻ Hà Quỳnh Như (ảnh trái) và NSƯT Mai Lý

Khép lại chương trình là Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện. Tiết mục mang đến không khí tươi vui, giàu năng lượng sau hành trình qua những sắc thái âm nhạc của các vùng miền.

Giao lưu văn hóa qua những làn điệu dân gian

Bên cạnh các nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghệ thuật truyền thống, chương trình còn có những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong tiết mục quan họ Ngồi tựa mạn thuyền, nghệ sĩ Chu Bảo Quế biểu diễn cùng nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ. Qua phần trình diễn và giao lưu, khán giả có dịp tìm hiểu quá trình một nghệ sĩ nước ngoài tiếp cận, học hỏi và thực hành làn điệu dân gian Việt Nam.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế bày tỏ mong muốn tiếp tục quảng bá quan họ với bạn bè quốc tế. Trong khi đó, Sanchita Kulkarni chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp trong cách biểu đạt tình cảm của quan họ và sự trân trọng đối với cơ hội được tìm hiểu, trình diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế hát "Ngồi tựa mạn thuyền" cùng nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni

Một tiết mục đáng chú ý khác là Bèo dạt mây trôi do ca sĩ người Mỹ Kyo York thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phần lời tiếng Anh do chính nam ca sĩ thực hiện. Trong giao lưu với khán giả, Kyo York chia sẻ những khó khăn khi chuyển ngữ dân ca Việt Nam, đặc biệt là việc giữ được nội dung, tinh thần tác phẩm và sự phù hợp giữa lời mới với giai điệu gốc.

Những chia sẻ này giúp công chúng hiểu thêm về quá trình lao động nghệ thuật phía sau một tiết mục chuyển ngữ, đồng thời cho thấy việc giới thiệu dân ca Việt Nam bằng ngôn ngữ khác đòi hỏi sự am hiểu văn hóa và khả năng xử lý ngôn ngữ của người biểu diễn.

Kết nối nghệ sĩ với công chúng

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cao sự chủ động của Báo Thể thao và Văn hóa trong việc tổ chức hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo Thứ trưởng, với vai trò là cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, thể thao thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu các giá trị văn hóa, góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và đời sống tinh thần của công chúng. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật là một cách cụ thể để Báo kết nối nghệ sĩ với khán giả, tạo thêm không gian cho nghệ thuật truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay.

Từ trái qua: Nhà báo Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết chương trình là hoạt động cụ thể nhằm đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào đời sống.

Ông chia sẻ: "Từ câu quan họ đằm thắm của miền Bắc, những làn điệu dân ca sâu lắng của miền Trung đến âm hưởng phóng khoáng, nghĩa tình của phương Nam, mỗi vùng đất gửi vào lời ca một tình cảm riêng. Khi những làn điệu ấy gặp nhau trên sân khấu, có lẽ mỗi chúng ta cũng sẽ bắt gặp một chút quê hương mình trong đó. Đôi khi, chỉ một câu hát cũng đủ gợi nhớ nơi ta đã lớn lên và mong được trở về".

Theo nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Báo mong muốn tiếp tục tạo thêm cơ hội để nghệ nhân, nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Qua những chương trình như vậy, người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận các làn điệu truyền thống, hiểu hơn về văn hóa quê hương và ý thức về việc gìn giữ, tiếp nối di sản.