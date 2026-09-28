Tình hình Yemen: Xung đột dồn về Tây Nam, Taiz tiếp tục nóng

Khói bụi bốc lên sau một cuộc không kích tại khu vực Tây Nam Yemen. (Nguồn: Anadolu)

Theo Trung tâm Truyền thông của Bộ Tư lệnh Quân sự Taiz, các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của lực lượng Houthi tại khu vực Al-Rubaie, phía Tây Taiz.

Cơ quan này chưa công bố thông tin về thương vong hoặc thiệt hại sau các cuộc tấn công. Trong khi đó, lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước đó một ngày, quân đội chính phủ Yemen cho biết đã tấn công các điểm tập trung quân sự và vị trí của lực lượng Houthi tại Taiz, Lahij và Al-Dhalea.

Đây đều là những địa bàn ở Tây Nam Yemen, khu vực các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp diễn trong tháng 9.

Xung đột Yemen bắt đầu từ năm 2014, sau khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Căng thẳng dẫn đến việc liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp quân sự vào năm 2015.

Xung đột leo thang trong tháng 9 khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát một số khu vực quan trọng tại các tỉnh Al-Hudaydah và Taiz, trong đó có thành phố chiến lược Mokha.

Lực lượng này cũng tiến tới đảo Mayyun, nằm gần eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

(theo Anadolu)