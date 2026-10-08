Tình hình Yemen: Lực lượng chính phủ và liên quân đẩy mạnh tấn công, sân bay ở Saudi Arabia vào tầm ngắm của lực lượng Houthi, LHQ kêu gọi kiềm chế

Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia là một trong những mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi. (Nguồn: SPA)

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và sân bay quốc tế Abha ở miền Nam nước này trong hai ngày 6 và 7/10 đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Những người thiệt mạng là công dân Morocco, Algeria và Sudan. Các cuộc tấn công cũng gây một số thiệt hại về vật chất.

Ở chiều ngược lại, ngày 7/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã phá hủy 82 mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại 4 tỉnh ở Yemen là Saada, Hodeidah, Al-Jawf và Marib.

Người phát ngôn liên quân Turki al-Maliki cho biết, các mục tiêu gồm 11 cơ sở cất giữ tên lửa đạn đạo tại khu vực miền núi tỉnh Saada, cùng các trung tâm chỉ huy, kiểm soát, hệ thống liên lạc, kho tên lửa, vũ khí và trụ sở của lực lượng Houthi.

Liên quân cũng đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Bắc Riyadh. Trước đó một ngày, liên quân thông báo đã đánh chặn một tên lửa khác hướng tới Khamis Mushait, miền Nam Saudi Arabia.

Trong khi đó, quân đội Yemen cho biết đã tiến hành 2.103 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí và hoạt động của lực lượng Houthi trên nhiều mặt trận trong khuôn khổ chiến dịch “Bình minh Yemen”, qua đó “vô hiệu hóa” 1.860 thành viên lực lượng này.

Người phát ngôn quân đội Yemen, Đại tá Majid al-Nuzaili, không nêu cụ thể số người thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy hàng trăm phương tiện quân sự và vị trí của lực lượng Houthi. Phía lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về những số liệu này.

Trước tình hình trên, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 7/10 kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Yemen kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế về nhân đạo và tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Ông đặc biệt kêu gọi các bên không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng ngày kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng “mạnh mẽ và mang tính răn đe” trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Tổng thư ký GCC Jasem Albudaiwi cho rằng, việc nhằm vào các sân bay dân sự, đe dọa hành khách, nhân viên và dân thường là hành động leo thang nguy hiểm, đồng thời khẳng định các nước thành viên đoàn kết với Saudi Arabia và ủng hộ các biện pháp của Riyadh nhằm bảo vệ lãnh thổ, an ninh và chủ quyền.

Tình hình tại Yemen gia tăng căng thẳng từ tháng 7 sau một thời gian tương đối yên ổn kể từ khi lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4/2022. Giao tranh tiếp tục leo thang trong tháng 9, khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát một số vị trí chiến lược tại các tỉnh Al-Hudaydah và Taiz, trong đó có thành phố cảng Mokha, sau đó tiến tới đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab.

Xung đột tại Yemen bùng phát từ năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Tháng 3/2015, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền Yemen được quốc tế công nhận.