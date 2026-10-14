Tình hình Yemen: Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu không kích thủ đô Sanaa, lực lượng Houthi dọa đáp trả

Khói và lửa bốc lên trên bầu trời Sanaa sau các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát. (Nguồn: rnamedia)

Quan chức chính phủ Yemen Fayyad Alnoman cho biết, máy bay của liên quân bắt đầu không kích các mục tiêu của lực lượng Houthi trong khu vực mà lực lượng phối hợp trước đó đã yêu cầu sơ tán. Phía lực lượng Houthi xác nhận Sanaa bị tấn công và tuyên bố lực lượng này đang đáp trả.

Theo lực lượng Houthi, một cuộc không kích nhằm vào cơ sở của Công ty Dầu khí Yemen tại al-Sabahah, phía Tây Sanaa. Trước đó cùng ngày, liên quân đã yêu cầu dân thường sơ tán khỏi trạm trung tâm al-Sabahah của công ty này để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi cùng ngày khẳng định, chiến dịch quân sự mang tên “Bình minh Yemen” sẽ tiếp tục cho đến khi lực lượng Houthi chấm dứt việc kiểm soát bằng vũ lực và các cơ quan nhà nước được khôi phục.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm cuộc cách mạng ngày 14/10/1963 dẫn tới nền độc lập của Yemen, ông Al-Alimi cho biết, chiến dịch được triển khai sau khi đã cạn kiệt cơ hội giảm leo thang. Ông cáo buộc lực lượng Houthi tiếp tục giao tranh và mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào thành phố, làng mạc, các nước láng giềng và tuyến hàng hải quốc tế.

Theo ông Al-Alimi, mục tiêu của chiến dịch là khôi phục các cơ quan nhà nước, bảo vệ người dân và bảo đảm quyền quyết định về chiến tranh, hòa bình thuộc về các thiết chế hiến định. Ông cũng kêu gọi người dân tại những khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát tránh xa các cơ sở quân sự và khu vực giao tranh, đồng thời tận dụng các biện pháp ân xá và hỗ trợ trở về đã được công bố theo những điều kiện pháp lý liên quan.

Nhà lãnh đạo Yemen lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đặc biệt là vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid khiến dân thường và người hành hương Umrah thuộc nhiều quốc tịch thiệt mạng và bị thương. Ông khẳng định, an ninh của Saudi Arabia gắn chặt với an ninh Yemen và lợi ích của người dân nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Khi được hỏi liệu Washington đã quyết định tấn công các mục tiêu của Houthi hay chưa, ông Trump không trả lời trực tiếp mà chỉ nhận xét lực lượng này đang “hành xử rất tồi tệ”.

Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và một số tỉnh của Yemen từ năm 2014, khiến liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào tháng 3/2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận. Đợt leo thang hiện nay bắt đầu từ tháng 7, sau khi tình trạng tương đối yên tĩnh được duy trì kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022 bị phá vỡ.