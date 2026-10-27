Tình hình Venezuela: Mỹ cảnh báo không chấp nhận trì hoãn tiến trình chuyển tiếp, nói gì việc lãnh đạo phe đối lập về nước?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Washington sẽ không chấp nhận việc chính quyền lâm thời trì hoãn tiến trình chuyển tiếp. (Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Chile)

Theo hãng tin Reuters, phát biểu với báo giới qua một hội nghị trực tuyến, ông Rubio cho rằng, hệ thống hiện tại của Venezuela, bao gồm Tòa án Công lý Tối cao và Hội đồng Bầu cử quốc gia, được thiết kế nhằm thao túng kết quả bầu cử.

“Không phải trong 10 năm, 5 năm hay 2 năm, mà phải được thực hiện nhanh chóng theo lộ trình chúng tôi đã đề ra”, ông nói, đồng thời cảnh báo Washington sẽ không chấp nhận việc chính quyền lâm thời trì hoãn tiến trình chuyển tiếp.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Venezuela đến nay đã đáp ứng các mốc thời gian thống nhất, dù vẫn chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ông cảnh báo việc không đạt được thỏa thuận chuyển tiếp chính trị có thể khiến nước này quay lại chế độ cai trị độc đoán hoặc tái diễn xung đột vũ trang.

Đề cập Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Washington đánh giá bà dựa trên hành động, không phải lời nói. Ông dẫn chứng việc Venezuela dẫn độ ông Alex Saab, đồng minh thân cận của ông Maduro.

Về việc lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado trở về Venezuela hôm 25/10, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho hay, đây là kết quả của các nỗ lực hòa giải được Washington ủng hộ.

Trong khi đó, bà Rodriguez mô tả việc lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado trở về Venezuela là “một màn kịch”, đồng thời kêu gọi bà tập trung vào đối thoại chính trị.

Bà Machado trở về nước ngày 25/10, sau hơn 10 tháng ở nước ngoài. Bà Rodriguez cáo buộc lãnh đạo đối lập gây tổn hại cho Venezuela khi kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế và can thiệp từ nước ngoài. Bà cũng bác bỏ cáo buộc đàn áp chính trị tại Venezuela.

Các cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ và một số phe phái đối lập đang diễn ra, nhưng đảng Vente Venezuela của bà Machado không được tham gia. Một số nhân vật đối lập chỉ trích việc loại trừ này, trong khi bà Machado tuyên bố sẽ không cản trở đối thoại.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Venezuela tìm cách cải tổ các thiết chế chính trị và chuẩn bị cho bầu cử, song chưa ấn định thời điểm bỏ phiếu.

Tiến trình chuyển tiếp bắt đầu sau khi Mỹ đột kích Caracas ngày 3/1 và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng vợ, bà Cilia Flores, rồi đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy. Bà Rodriguez, khi đó là Phó Tổng thống, tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời ngày 5/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ấy tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ điều hành Venezuela cho đến khi có thể chuyển giao quyền lực an toàn và phù hợp.