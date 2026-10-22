Tình hình Venezuela: Đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập về chuyển tiếp chính trị đạt tiến triển quan trọng

Các đại biểu tham gia vòng đàm phán thứ 3 giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập về chuyển tiếp chính trị. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo tuyên bố chung do Chủ tịch Quốc hội do phe chính phủ kiểm soát Jorge Rodriguez và người đứng đầu phái đoàn Quốc hội khóa 2015 Dinorah Figuera ký kết, hai bên nhất trí rà soát Luật Cơ bản về Tổng Thanh tra, tập trung xem xét các thủ tục hành chính liên quan việc cấm các lãnh đạo đối lập tham gia hoạt động chính trị.

Bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập và người đoạt giải Nobel Hòa bình, hiện là nhân vật nổi bật nhất thuộc diện bị cấm đảm nhiệm chức vụ công theo quyết định hành chính.

Hai bên cũng nhất trí thành lập ủy ban chung để phối hợp với các cơ quan của Anh nhằm thúc đẩy việc giải phóng lượng vàng dự trữ của Venezuela hiện bị phong tỏa tại Ngân hàng Anh.

Vòng đàm phán này bắt đầu cách đây một tuần tại thủ đô Caracas, gồm sáu phiên làm việc, trong đó có hai phiên toàn thể, cùng 15 cuộc họp kỹ thuật thuộc bốn nhóm công tác.

Tiến trình đối thoại được triển khai qua ba giai đoạn. Vòng đầu tiên đặt nền tảng cho các biện pháp cứu trợ khẩn cấp trong nước, bảo vệ tài sản ở nước ngoài, củng cố thể chế, đồng thời bảo đảm quyền tham gia chính trị và tự do ngôn luận.

Vòng thứ hai tập trung vào cải tổ tư pháp và khôi phục các thiết chế dân chủ, xây dựng khuôn khổ đánh giá ứng viên vào Tòa án Tối cao (TSJ) và đề ra các bước tổ chức lại hệ thống tần số phát thanh quốc gia.

Vòng thứ ba hoàn thiện lộ trình về bầu cử và pháp lý, trong đó có việc rà soát kỹ thuật các lệnh cấm hoạt động chính trị và thúc đẩy thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Kết thúc vòng đàm phán toàn thể lần này, đại diện hai bên tái khẳng định cam kết duy trì các nhóm công tác kỹ thuật có cơ cấu rõ ràng nhằm thúc đẩy những bảo đảm về thể chế trước các cột mốc bầu cử sắp tới.