Tình hình Trung Đông: Iran gửi Mỹ đề xuất hạt nhân kèm 7 điều kiện, cảnh báo về chiến tranh hỗn hợp, Nga khuyến cáo

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel gia tăng chiến tranh tâm lý và chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Tehran. (Nguồn: Anadolu)

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Washington đang xem xét đề xuất này, song không cung cấp thêm chi tiết.

Cùng ngày, phát biểu trong chuyến thăm Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran sẽ không đàm phán hoặc mở lại Eo biển Hormuz chừng nào Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện mà Iran đưa ra.

Theo ông, những yêu cầu này bao gồm việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và bồi thường chiến tranh.

Các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Tehran và Washington, trong bối cảnh lo ngại giao tranh có thể tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump ngày 3/11 không loại trừ khả năng nối lại hoạt động quân sự sau cuộc bỏ phiếu, trong khi Iran cảnh báo sẽ mở rộng quy mô đáp trả nếu xung đột bùng phát trở lại.

Trong một diễn biến liên quan, cũng ngày 5/11, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã cáo buộc Mỹ và Israel gia tăng chiến tranh tâm lý và chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Tehran sau khi không đạt được mục tiêu thông qua đối đầu quân sự.

Theo nhật báo Tehran Times, trong thông điệp của mình, ông Khamenei cho rằng, các đối thủ đang tìm cách làm suy yếu lòng tin của người dân, tác động đến quá trình ra quyết định và gây chia rẽ xã hội Iran. Ông kêu gọi người dân duy trì đoàn kết, cảnh giác và củng cố niềm tin giữa xã hội với các cơ quan nhà nước để đối phó với sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước này tạm thời không đến Iran do nguy cơ căng thẳng leo thang. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đề nghị những công dân Nga đang ở Iran cảnh giác, tránh nơi đông người, các sự kiện công cộng và khu vực gần các cơ sở quân sự, chính phủ.

Theo hãng tin Axios, quân đội Mỹ đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại hoạt động quân sự, trong đó có việc triển khai thêm lực lượng tới khu vực. Trong khi đó, các nhà trung gian Qatar đang soạn thảo một thỏa thuận nhằm ngăn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện để Washington và Tehran tiến hành đàm phán trực tiếp.