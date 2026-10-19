Tình hình Trấn Thành và Hari Won ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành liên tiếp đăng tải những hình ảnh trong chuyến đi Ai Cập cùng Hari Won trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ khiến người hâm mộ bật cười khi viết dòng trạng thái: “Hình này là AI ... Cập!”. Cách chơi chữ giữa thuật ngữ AI và tên quốc gia Ai Cập tạo nên màn giới thiệu dí dỏm cho loạt ảnh của hai vợ chồng.

Trong bộ ảnh đầu tiên, Trấn Thành và Hari Won xuất hiện với trang phục tông kem, trắng và ghi nhẹ nhàng. Cả hai cùng tạo dáng trước quần thể kim tự tháp nổi tiếng, trao nhau những cử chỉ tình cảm và không ngại thể hiện sự gần gũi trước ống kính. Khung cảnh kỳ vĩ của Ai Cập kết hợp với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Trấn Thành và Hari Won tình tứ ở Ai Cập.

Không lâu sau đó, Trấn Thành tiếp tục chia sẻ một album khác với phong cách hoàn toàn khác biệt. Nam nghệ sĩ viết: “Đương đại dưới cát, múa 4 màu luôn. Còn nhiều hình chấn động lắm anh em, chờ Hai!”.

Trong những bức ảnh mới, Trấn Thành và Hari Won nắm tay nhau, nhún nhảy và tạo dáng ngẫu hứng giữa sa mạc. Thay vì chỉ chụp ảnh check-in theo cách thông thường, cả hai mang đến không khí vui vẻ, thoải mái với những biểu cảm hài hước. Động thái hứa hẹn còn nhiều hình ảnh tiếp theo của Trấn Thành cũng khiến người hâm mộ chờ đợi những cập nhật mới từ chuyến đi.

Trấn Thành và Hari Won tạo dáng múa đương đại giữa sa mạc.

Chuyến du lịch Ai Cập diễn ra sau giai đoạn làm việc bận rộn của Trấn Thành. Trước đó, nam nghệ sĩ cho biết đã hoàn thành lịch trình liên quan đến ba dự án gồm 2 chương trình truyền hình và phim điện ảnh EM 2027. Anh chia sẻ mong muốn đưa bà xã đi nghỉ ngơi sau khi hoàn tất những nhiệm vụ quan trọng tại TP.HCM.

Ở tuổi 39, Trấn Thành vẫn là một trong những nghệ sĩ hoạt động nổi bật của làng giải trí Việt. Anh phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực, từ MC, diễn viên đến đạo diễn và nhà sản xuất phim. Sau thành công của Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai, nam nghệ sĩ tiếp tục duy trì sức hút với các dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2026, phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đạt khoảng 449,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Trong khi đó, dự án EM 2027 được kỳ vọng sẽ là một dấu mốc tiếp theo trong hành trình làm phim của anh, với kế hoạch ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027.

Hari Won sinh năm 1985, hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Cô từng tham gia các phim như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma và 49 Ngày 2. Những năm gần đây, Hari Won ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh mới tại Việt Nam, thay vào đó duy trì hoạt động giải trí và dành thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Trấn Thành và Hari Won.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016, sau khi công khai chuyện tình cảm cùng năm. Gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi nhiều lần thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc tình cảm, cách tương tác hài hước và sự đồng hành trong công việc. Sau những giai đoạn bận rộn với công việc, cả hai vẫn dành thời gian vun đắp tình cảm, cùng nhau khám phá những vùng đất mới và tận hưởng cuộc sống vợ chồng.

Loạt ảnh tại Ai Cập tiếp tục cho thấy hình ảnh gần gũi của Trấn Thành và Hari Won sau những ngày làm việc liên tục. Trong lúc nam nghệ sĩ chuẩn bị cho các dự án tiếp theo, chuyến đi lần này là khoảng thời gian để cả hai nghỉ ngơi, tận hưởng trải nghiệm mới và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.