Tình hình tại Dải Gaza sau 3 năm nổ ra giao tranh giữa Israel và Hamas

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: NHK

Cách đây 3 năm, vào ngày 7-10-2023, lực lượng Hamas đã tiến hành cuộc tấn công khiến nhiều người Israel thiệt mạng, kéo theo chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Dải Gaza.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza nói rằng 74.245 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bắt đầu, trong đó 1.462 người tử vong kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10-10 năm ngoái.

Báo cáo của một cơ quan Liên hợp quốc cho hay, hơn 3/4 nhà cửa ở Dải Gaza đã bị hư hại, đồng thời cho biết gần một nửa dân số đang sống tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt trước mùa mưa trong mùa đông. Theo báo cáo, người dân tiếp tục phải đối mặt với “những nguy cơ đe dọa tính mạng”.

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza vẫn nghiêm trọng. Ảnh: News Arab

Ông Ramez Ahmed cùng 6 thành viên gia đình hiện đang sơ tán trong một tòa nhà chung cư bị hư hại. Họ cho biết tuy lo lắng về an toàn nhưng đã chuyển đến đây vì cho rằng ở đây vẫn tốt hơn sống trong lều.

“Việc rời bỏ nhà cửa giống như linh hồn rời khỏi thể xác. Đó là điều khó khăn nhất. Tôi có thể nói với bạn rằng đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời”, ông Ahmed nói và cho biết không cảm thấy rằng lệnh ngừng bắn thực sự đang có hiệu lực đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Người đàn ông này cho biết thêm: “Người dân Palestine có khả năng, sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất để xây dựng lại cuộc sống ngay trong Dải Gaza. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là một lệnh ngừng bắn”.

Hội đồng Hòa bình, một cơ quan quốc tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu, đã công bố kế hoạch tái thiết Gaza vào tháng trước. Kế hoạch đề xuất một đề án trị giá 2,45 tỷ USD thực hiện trong 6 tháng. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh Hamas trước tiên phải giải giáp hoàn toàn, trong khi Hamas yêu cầu Israel rút quân đội ra khỏi Dải Gaza. Hiện việc triển khai kế hoạch này vẫn chưa chắc chắn.

Theo NHK