Tình hình sức khỏe hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh

Cuối tháng 9/2026, tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm sau sự cố nữ diễn viên phải hủy một buổi livestream thương mại và đến bệnh viện kiểm tra hồi cuối tháng 8. Thông tin mới nhất từ phía nữ diễn viên cho biết cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ và chưa có kế hoạch gia nhập đoàn phim trong thời gian gần.

Theo cập nhật từ phía Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên vẫn đang đọc và xem xét các kịch bản mới. Tuy nhiên, cô chưa sắp xếp lịch trình cụ thể để trở lại phim trường, thay vào đó ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh thể trạng.

Triệu Lệ Dĩnh từng phải hủy livestream thương mại tại Hàng Châu vì đột ngột không đảm bảo sức khỏe. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, phía nữ diễn viên cho biết cô đã thực hiện một đợt kiểm tra sức khỏe chuyên sâu tương đối toàn diện. Kết quả được mô tả là tình trạng đang hồi phục ổn định. Đây cũng là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh Triệu Lệ Dĩnh trước đó bất ngờ phải tạm dừng một lịch trình công việc vì vấn đề sức khỏe.

Ngày 25/8, Triệu Lệ Dĩnh dự kiến tham gia một buổi livestream thương mại tại Hàng Châu. Tuy nhiên, nữ diễn viên đột ngột không đảm bảo sức khỏe và không thể hoàn thành lịch trình như kế hoạch. Phía studio sau đó xác nhận việc hủy hoạt động, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả, người hâm mộ và đối tác đã chờ đợi. Thông báo cũng cho biết thời gian tổ chức lại buổi livestream sẽ được công bố sau khi có kế hoạch cụ thể.

Một số thông tin lan truyền sau sự cố cho rằng Triệu Lệ Dĩnh gặp phản ứng cơ thể do chênh lệch nhiệt độ và phải đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, những chi tiết về chẩn đoán cụ thể không được xác nhận trong thông báo chính thức của studio. Vì vậy, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên nên được nhìn nhận dựa trên những thông tin đã được phía cô công bố.

Sau sự cố, Triệu Lệ Dĩnh không lập tức trở lại với lịch trình làm việc dày đặc. Việc dành thời gian nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe cho thấy cô đang ưu tiên việc ổn định thể trạng trước khi tiếp tục những kế hoạch nghệ thuật tiếp theo.

Điểm đáng chú ý trong thông tin mới nhất là dù vẫn đọc kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh chưa có kế hoạch gia nhập đoàn phim. Điều này cho thấy nữ diễn viên chưa đặt việc trở lại màn ảnh lên trước quá trình nghỉ ngơi và điều chỉnh hiện tại. Với một diễn viên thường xuyên đảm nhận vai chính trong các dự án truyền hình và điện ảnh, khoảng thời gian tạm lắng này cũng tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh. Thay vì liên tục xuất hiện trên phim trường, cô có thêm thời gian lựa chọn kịch bản và cân nhắc những dự án phù hợp.

Hiện tại, điều đáng chú ý nhất là Triệu Lệ Dĩnh đang nghỉ ngơi và điều chỉnh sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc cô vẫn đọc kịch bản nhưng chưa có kế hoạch vào đoàn cho thấy nữ diễn viên chưa vội trở lại phim trường. Với thông tin sức khỏe, những cập nhật trực tiếp từ phía Triệu Lệ Dĩnh vẫn là cơ sở đáng tin cậy nhất để khán giả theo dõi tình trạng của cô trong thời gian tới.