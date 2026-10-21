Tình hình sức khỏe của các nạn nhân ngộ độc khí clo ở Hà Nội hiện giờ ra sao?

Hai người rất nặng, hội chẩn toàn viện khẩn cấp

Theo thông tin Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội. Hai trường hợp rất nặng, trong đó một người phải hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO).

Sự cố xảy ra khoảng 6 giờ ngày 19/10 tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư ở Đình Tổ, liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải. Khí độc khiến nhiều người cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực, khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, cấp cứu, phân loại và chuyển ca nặng.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân ECMO - Ảnh BVCC

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo hội chẩn toàn viện khẩn cấp. PGS.TS Nguyễn Văn Chi chủ trì cuộc hội chẩn, phối hợp các chuyên khoa Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt, Thần kinh, Nhi khoa cùng những đơn vị liên quan, thống nhất điều trị từng trường hợp.

Nặng nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, tiếp xúc trực tiếp với bình hóa chất. Khi đến Trung tâm Chống độc, người bệnh suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Các bác sĩ thăm khám và chăm sóc cho các bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chiều tối 19/10, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực triển khai VV-ECMO. Hội đồng chuyên môn thống nhất tiếp tục thở máy, ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Với tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản, phổi kèm suy đa phủ tạng, người bệnh có tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một nam bệnh nhân 37 tuổi cũng tiếp xúc trực tiếp với bình khí, nhập viện khi khó thở, tím tái. Ngoài tổn thương đường hô hấp trên, dưới và phổi cấp, người bệnh còn bỏng kết mạc, giác mạc độ II hai mắt, cần phối hợp điều trị chuyên khoa Mắt.

Một phút phơi nhiễm, cả gia đình khó thở

Bốn thành viên trong một gia đình sống gần hiện trường, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ, cũng phải nhập viện. Theo người vợ, sau tiếng nổ, không khí màu vàng, mùi hắc tràn vào nhà. Khoảng một phút sau, cả nhà xuất hiện tức ngực, khó thở, buồn nôn.

Bình khí clo gây ngộ độc - Ảnh BVCC

Đêm 19/10, thêm một nam bệnh nhân 34 tuổi có tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bạch Mai, nâng tổng số người điều trị tại đây lên 7. Bệnh nhân được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hai ca nặng có tổn thương niêm mạc đường hô hấp, phổi và giác mạc, nguy cơ đe dọa tính mạng. Những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi sát hô hấp, tuần hoàn và diễn biến muộn.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên thăm khám cho các bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo chuyên gia, clo tiếp xúc với bề mặt ẩm ở mắt, đường hô hấp có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc, mô sâu. Phơi nhiễm nặng có thể dẫn đến bỏng hóa chất, tổn thương phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Đáng lưu ý, tổn thương có thể tiến triển sau nhiều giờ dù triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Sau giai đoạn cấp, người bệnh vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực.

"Không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ bình hóa chất phế thải không rõ nguồn gốc; vỏ bình tưởng đã hết vẫn có thể còn hơi độc. Cần báo cơ quan chức năng xử lý. Nếu cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau nghi phơi nhiễm, phải nhanh chóng rời khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo

Mời quý độc giả theo dõi video:Sóng nhiệt khổng lồ trên Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu.