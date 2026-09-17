Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà ở TP.HCM

Ngày 17/9, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM vào rạng sáng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Thông tin tới Báo Công lý, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, có 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, bệnh nhân N.Q.V.T (nam, sinh năm 1983) nhập viện trong tình trạng tỉnh, đừ, mặt ám khói, bỏng da rải rác độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân được chuyển vào ICU khu B.

Bệnh nhân N.Q.T (nam, sinh năm 2012) tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt, ngực, bụng và tứ chi. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II-III, diện tích khoảng 45%.

Hiện bệnh nhân được thở oxy mask, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân N.T.T.T (nữ, sinh năm 1988) cũng tỉnh, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II.

Có 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong vụ cháy.

Các bác sĩ cho thở oxy mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Trong khi đó, bệnh nhân N.P.T (nữ, sinh năm 2011) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%.

Bệnh nhân nằm theo dõi ở phòng săn sóc đặc biệt.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II. Bệnh nhân được thở oxy mask, đặt nội khí quản, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản; hiện điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

Các bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Còn 1 nạn nhân khác là bà N.T.T (66 tuổi), đang nằm điều trị tại khoa bỏng, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ 23 phút ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5, 10 với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của căn nhà. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, giải cứu 5 người ra ngoài an toàn và đưa đến bệnh viện. Qua trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại tầng trệt và tầng lửng.

Đến 2 giờ 06 phút, đám cháy được khống chế và đến 2 giờ 36 phút cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Lửa thiêu rụi khoảng 145/200m² diện tích căn nhà; thiệt hại tài sản đang được thống kê, chưa ước tính thành tiền. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 55m² diện tích còn lại và ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Căn nhà có quy mô 4 tầng, gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m². Đây là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống, tầng trệt được sử dụng để xe máy, gồm cả xe sử dụng xăng và xe điện; các tầng phía trên để ở.