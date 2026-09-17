Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà ở TP.HCM
Trong số 5 nạn nhân bị thương trong vụ cháy nhà ở phường Chợ Lớn, TP.HCM, có 4 người đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngày 17/9, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM vào rạng sáng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.
Thông tin tới Báo Công lý, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, có 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cụ thể, bệnh nhân N.Q.V.T (nam, sinh năm 1983) nhập viện trong tình trạng tỉnh, đừ, mặt ám khói, bỏng da rải rác độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.
Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân được chuyển vào ICU khu B.
Bệnh nhân N.Q.T (nam, sinh năm 2012) tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt, ngực, bụng và tứ chi. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II-III, diện tích khoảng 45%.
Hiện bệnh nhân được thở oxy mask, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.
Bệnh nhân N.T.T.T (nữ, sinh năm 1988) cũng tỉnh, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II.
Các bác sĩ cho thở oxy mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.
Trong khi đó, bệnh nhân N.P.T (nữ, sinh năm 2011) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%.
Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II. Bệnh nhân được thở oxy mask, đặt nội khí quản, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản; hiện điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu khu D.
Các bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.
Còn 1 nạn nhân khác là bà N.T.T (66 tuổi), đang nằm điều trị tại khoa bỏng, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/tinh-hinh-suc-khoe-cac-nan-nhan-vu-chay-nha-o-tp-hcm-539658.html