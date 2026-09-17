Tình hình sức khỏe các nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy nhà ở phường Chợ Lớn

Ngày 17/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị với 4 bệnh nhân trong vụ cháy nhà dân tại con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn vào sáng cùng ngày (một nạn nhân khác bị thương trong vụ cháy được cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu Trưng Vương).

4 bệnh nhân được chăm sóc, điều trị gồm: anh N.Q.V.T. (SN 1983), em N.Q.T. (SN 2012), chị N.T.T.T. (SN 1988) và em N.P.T. (SN 2011). Các bệnh nhân nhập viện đều tỉnh, đều được chuẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da ở nhiều mức độ.

Một bệnh nhân đang được theo dõi tại phòng săn sóc đặc biệt bỏng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Trong đó, anh N.Q.V.T bị bỏng da do lửa độ II ở mặt, ngực, bụng, tứ chi diện tích khoảng 30%. Còn N.Q.T bị bỏng da do lửa độ II – III ở mặt, ngực bụng, tứ chi diện tích khoảng 45%.

Bệnh nhân N.T.T.T bị bỏng da do lửa độ I - II ở mặt, hai tay, diện tích khoảng 15%, còn bệnh nhân N.P.T., bỏng da do lửa độ I - II ở mặt, hai tay, diện tích khoảng 10%.

Cả 4 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi chặt chẽ tại các khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như CAO thông tin, khoảng 1 giờ 23 cùng ngày, đám cháy được cho bùng phát tại một ngôi nhà trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời gọi điện trình báo công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu người mắc kẹt bên trong.

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt ngay sau đó, những người bị thương được đưa đi cấp cứu..

Vụ cháy khiến 145 trên 200m2 diện tích căn nhà bị cháy, thiệt hại tài sản đang thống kê, chưa ước tính được thành tiền.

Lực lượng chức năng kịp thời bảo vệ được khoảng 55m2 diện tích còn lại của căn nhà, ngăn chặn kịp thời không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Căn nhà bị cháy có quy mô 4 tầng gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TPHCM điều tra, làm rõ.