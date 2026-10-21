Tình hình ở Pháp sau khi áp lệnh giới nghiêm tại nhiều thành phố

AP đưa tin, Chính phủ Pháp đã ban bố lệnh giới nghiêm một phần tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác từ tối 19/10 để ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực.

Tối cùng ngày tại Paris, trực thăng cảnh sát đã bay vòng quanh quảng trường Place de la République để kiểm tra việc tuân thủ lệnh giới nghiêm. Theo AP, lệnh giới nghiêm đã giúp tình hình tại các thành phố lớn của Pháp tạm lắng.

Cảnh sát Paris hôm 20/10 cho biết lệnh giới nghiêm tại 2 khu vực được chỉ định - xung quanh quảng trường Place de la République và khu mua sắm Les Halles - đã giúp lập lại “trật tự công cộng” trong đêm và sẽ được duy trì “chừng nào còn cần thiết”.

Cảnh sát tuần tra trong thời gian giới nghiêm ban đêm ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP/Emma Da Silva.

Các khu vực giới nghiêm này không bao gồm những nơi khác ở Paris bị ảnh hưởng trong cuộc biểu tình bạo lực hôm 17/10, bao gồm đại lộ Champs-Elysées, khu vực xung quanh ga tàu Saint-Lazare và một phần đường Rue de Turbigo ở trung tâm Paris, nơi những người biểu tình dựng rào chắn và đốt lửa.

Tại Lyon, một trong những thành phố lớn nhất của Pháp, chính quyền cũng gia hạn lệnh giới nghiêm ở trung tâm thành phố từ 21 giờ tối đến 6 giờ sáng, cho biết không có vụ gây rối nào được ghi nhận trong đêm.

Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, đã áp đặt lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm bắt đầu từ tối 20/10.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết lệnh giới nghiêm có mục tiêu này "đã giúp giữ cho đêm qua yên bình".

Trong khi đó, cảnh sát Pháp ngày 20/10 đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ phóng hỏa thiêu rụi tòa thị chính lịch sử ở Limoges, miền Trung nước này.

"Đối tượng đang bị giam giữ và có thể không hành động một mình", Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin thông tin, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.