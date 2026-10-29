Tình hình nợ công tại Pháp 'gây khó' cho quyết định lãi suất của ECB

Trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo một số chuyên gia, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có đủ cơ sở để thuyết phục thị trường giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trong tuần này. Tuy nhiên, vấn đề là ECB có muốn phát đi tín hiệu như vậy hay không.

Trong số ba ngân hàng trung ương lớn đưa ra quyết định chính sách trong vài ngày tới, cuộc họp của ECB vào ngày 29/10 được xem là đáng chú ý nhất, khi cơ quan này phải xử lý những yếu tố khó lường, gồm tình trạng bất ổn nghiêm trọng trên thị trường trái phiếu Pháp và lạm phát toàn cầu gia tăng do giá năng lượng.

Cả ba ngân hàng trung ương đều được dự báo giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm tín hiệu trong các tuyên bố sau cuộc họp, thị trường có thể nhận thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngầm ủng hộ kỳ vọng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Trong khi đó, ECB đã hai lần tăng lãi suất trong năm nay nhằm ứng phó với sức ép năng lượng liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Hiện ngân hàng này phải đối mặt với bức tranh phức tạp hơn các đối tác, chủ yếu do những biến động mạnh trên thị trường trái phiếu Pháp.

Kể từ lần tăng lãi suất gần nhất của ECB vào tháng 9, lợi suất trái phiếu chính phủ tại khu vực đồng euro, Mỹ và nhiều thị trường trên thế giới đều tăng mạnh khi giá năng lượng tiếp tục đi lên.

Đáng chú ý, tình trạng thâm hụt ngân sách lớn, bế tắc trong đàm phán ngân sách, biểu tình trên đường phố và cuộc bầu cử gây chia rẽ dự kiến diễn ra vào năm tới đã tạo sức ép lên thị trường trái phiếu Pháp. Diễn biến này càng khiến ECB lo ngại về nguy cơ phân hóa điều kiện tài chính giữa các quốc gia thành viên khu vực đồng euro.

Cho đến nay, ECB đã khá khéo léo trong việc tránh đề cập trực diện đến vấn đề nợ công Pháp. Điều này cho thấy tình hình tại Pháp chưa chi phối cách hoạch định chính sách ở Frankfurt, đồng thời ECB công khai nhấn mạnh rằng trách nhiệm giải quyết vấn đề thuộc về các cơ quan chức năng tại Paris.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde từng nói ngân hàng này sẽ tiếp cận thận trọng hơn với việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, phát biểu đó không chủ yếu xuất phát từ tình hình Pháp, mà liên quan đến việc bà cho rằng làn sóng lạm phát hiện nay chưa tạo ra những tác động vòng hai đáng kể.

Chừng nào tình hình nợ công Pháp chưa gây cản trở đáng kể cho hoạt động huy động vốn của các quốc gia khác, nhiều thành viên Hội đồng Thống đốc ECB có thể cho rằng sức ép từ thị trường là công cụ hữu ích để thúc đẩy Paris tập trung giải quyết vấn đề.

Việc thay đổi định hướng chính sách hoặc phát tín hiệu sử dụng các công cụ can thiệp bất thường của ECB để ổn định chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ, thậm chí ngừng thu hẹp bảng cân đối kế toán, có thể phản tác dụng./.