Tình hình người phụ nữ bị nhánh cây đè trúng ở TP.HCM

Liên quan đến vụ nhánh cây rơi trúng xe buýt đang lưu thông rồi văng xuống đường đè trúng xe máy ở TP.HCM khiến 2 người thương vong, ngày 19/9, BS CK2 Lê Đoàn Khắc Di, Khoa Chấn thương Sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân D.T.T (SN 1969, quê Ninh Bình) đang có chuyển biến tích cực.

Theo bác sĩ, thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng phản ứng hơi chậm, điểm Glasgow đạt 15. Cẳng chân phải của bệnh nhân trước đó đã được cố định bằng nẹp tại tuyến sơ cứu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được thăm khám và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu, gồm chụp CT sọ não, lồng ngực, cột sống ngực, cột sống thắt lưng cùng các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả ghi nhận bệnh nhân bị tụ ít máu dọc liềm não, gãy lún thân sống T6, gãy xương sườn, xẹp một phần thùy dưới hai phổi, gãy kín 1/3 dưới xương mác phải và gãy chỏm đốt gần ngón III bàn chân phải.

Do tổn thương ở nhiều cơ quan, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa giữa Ngoại Lồng ngực và Ngoại Thần kinh để thống nhất hướng điều trị.

“Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh hiệu ổn định. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực”, BS.CK2 Lê Đoàn Khắc Di cho biết.

Người phụ nữ bị nhánh cây rơi đè trúng xe máy trên đường An Dương Vương hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh hiệu ổn định.

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 18/9, trong lúc TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, một nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, bất ngờ gãy, rơi trúng xe buýt đang lưu thông.

Sau đó, nhánh cây văng xuống đường và đè trúng xe máy do ông L.V.D (59 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, chở theo vợ là bà T.

Vụ việc khiến hai vợ chồng ngã xuống đường. Ông D. bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Bà T. được đưa đến Bệnh viện An Bình sơ cứu, theo dõi trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Sau sự cố, lực lượng chức năng phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và xử lý cây xanh, bảo đảm giao thông.

Lãnh đạo UBND phường Chợ Quán cũng đến bệnh viện thăm hỏi người bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong.

Địa phương cho biết sẽ phối hợp Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM rà soát tình trạng cây xanh trên địa bàn, đồng thời có phương án cắt tỉa nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.