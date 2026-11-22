Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington D.C, Mỹ. (Nguồn: TTXVN)

Mạng tin tức New Arab ngày 21/11 dẫn tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 thực thể Iran mà cơ quan này cáo buộc đóng vai trò “nhà ủy thác dầu mỏ”, thu tiền từ những thương vụ bán dầu mỏ quốc tế “bất hợp pháp” cho Tehran để né tránh trừng phạt và lệnh phong tỏa hải quân của Washington.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong nhiều trường hợp, những người được ủy thác đã giữ lại doanh thu dầu mỏ để trục lợi cá nhân. Trong số những cá nhân bị trừng phạt có ông Mohammad Javad Bavand - cựu sĩ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và ông Majid Taj - anh trai của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj.

Các biện pháp trên được cho là nằm trong chiến dịch gây áp lực kinh tế tăng cường của Bộ Tài chính Mỹ đối với Tehran nhằm chấm dứt những cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tại vùng Vịnh và mở lại Eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Mohammad Hossein Servati - con trai của Chuẩn tướng Mohsen Servati thuộc IRGC. Ông Servati từng giữ các chức vụ trong những công ty môi giới và nhận các lô hàng dầu mỏ của Iran để vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu “nhỏ” độc lập của Trung Quốc.

Một cá nhân khác bị trừng phạt là Mojtaba Arabnejad, con trai của Giám đốc điều hành hãng hàng không Mahan Air - ông Hamid Arabnejad. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Arabnejad đã mua các bộ phận máy bay cho Mahan Air (hãng hàng không bị trừng phạt) và giám sát các hoạt động buôn bán dầu mỏ.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Financial Times (FT) cho biết, các nhà hoạch định quân sự Mỹ đang tỏ ra thận trọng trước khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cảnh báo nguy cơ lực lượng bị dàn trải quá mức nếu xung đột kéo dài sang năm 2027. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức Mỹ và Israel đang hối thúc Tổng thống Donald Trump nối lại chiến dịch tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo.

FT dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã nêu rõ với giới chức chính quyền Washington rằng việc duy trì hoạt động tăng cường quân sự kéo dài sau tháng 12/2026 có thể làm suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Một nguồn tin cho biết, CENTCOM đang cảnh báo Washington rằng, nước Mỹ đang phải đối mặt với những hạn chế ngày càng lớn về thời gian, ngân sách và khả năng sẵn sàng chiến đấu, qua đó có thể ảnh hưởng đến năng lực ứng phó với các mối đe dọa khác trên toàn cầu.

Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc được nguồn tin trên trích dẫn đã bác bỏ cách diễn giải này, cho rằng CENTCOM chỉ thông báo với chính quyền về việc quỹ thời gian để hành động của Mỹ đang hẹp dần, chứ không phải cảnh báo quân đội nước này sẽ bị dàn trải quá mức.

Trong khi đó, theo 2 nguồn tin còn lại của FT, giới chức Israel cũng cảnh báo thời gian để thuyết phục ông Trump phát động chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran trước khi cuối năm nay đang cạn dần.

(tổng hợp)